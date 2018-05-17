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Xuxa cancela show na Virada Cultural

Motivos médicos fizeram a cantora e apresentadora cancelar a apresentação

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 21:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 21:08
Xuxa Crédito: Reprodução
Motivos médicos fizeram a cantora e apresentadora Xuxa Meneghel cancelar a apresentação que faria na 14ª Virada Cultural de São Paulo.
"O secretário André Sturm, em nome da secretaria, deseja melhoras para que ela possa fazer sua primeira apresentação pública, após este período de recuperação, para população paulistana. A nova data será anunciada em breve", diz o comunicado da Secretaria Municipal de Cultura.
O Grupo Rouge substituíra Xuxa no Palco Alegria, ao meio-dia, no Vale do Anhangabaú, no domingo, dia 20.
Rouge vai substituir Xuxa no evento Crédito: Reprodução/YouTube RougeOficialVevo

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