Xuxa cancela show na Virada Cultural

Motivos médicos fizeram a cantora e apresentadora Xuxa Meneghel cancelar a apresentação que faria na 14ª Virada Cultural de São Paulo.

"O secretário André Sturm, em nome da secretaria, deseja melhoras para que ela possa fazer sua primeira apresentação pública, após este período de recuperação, para população paulistana. A nova data será anunciada em breve", diz o comunicado da Secretaria Municipal de Cultura.