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Polêmica!

Wolf Maya pode perder mansão após processo por engano, diz site

Ex-diretor da Globo está sendo processado por um suposto abandono de sua mansão localizada em Búzios, no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 08:24

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 08:24

O ator e diretor Wolf Maya
O ator e diretor Wolf Maya Crédito: Reprodução/Instagram @wolfmaya
O ex-diretor da Globo Wolf Maya, 66, está sendo processado pela AMA (Associação dos Moradores e Amigos) por um suposto abandono de sua mansão localizada em Búzios (RJ). Porém, o processo não deveria ser para ele, mas para o proprietário de um outro casarão numa rua ao lado da dele.
Segundo o site Notícias da TV, a ação pública protocolada contra Maya pede uma multa de R$ 35 mil por danos e negligência e a posse do imóvel até que o dono aparecesse. Porém, em contato com o site, o advogado de Maya revelou que a AMA cometeu um erro, já que a casa em questão não é de Maya. Atualmente, é nela que o ex-diretor passa a quarentena.
O processo seria para a casa da rua B e não para a da rua D que é onde ele mora. Agora Maya tenta reverter o caso para que não tenha problemas com a Justiça.

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A AMA disse no processo que diversas telhas e madeiras poderiam causar um incêndio e prejudicar os vizinhos do local. O jardim também estaria abandonado o que poderia fazer com que cobras e outros bichos surgissem no local.
Wolf Maya pode ser visto na atual novela da Globo das 21h, "Fina Estampa". Ele também dirigiu a trama de 2011 e que agora é reprisada em versão especial.

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