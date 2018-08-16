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William Bonner vai se casar com Natasha Dantas em setembro, diz jornal

Cerimônia será em São Paulo, mas casamento civil será no Rio de Janeiro

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 21:05
William Bonner e Natasha Dantas Crédito: Instagram/@realwbonner
William Bonner vai se casar com a fisioterapeuta Natasha Dantas em setembro, de acordo com a coluna de Marina Caruso, do O Globo. O casamento civil será em um cartório de Rio de Janeiro e a cerimônia será em São Paulo, onde mora o jornalista e seus familiares.
Em junho, o casal deu entrada nos documentos do casamento. Bonner e Natasha são vistos juntos desde outubro de 2017.
No fim do ano passado, Bonner fez um desabafo no Instagram após seguidores criticarem sua nova namorada. "Talvez quem passe ridículo neste momento não sejamos nós, que cuidamos de nossas vidas, que nos respeitamos. Talvez caiam no ridículo as pessoas que não superaram nossa separação, embora nada tenham a ver com isso, e que não aceitaram que tenhamos reconstruído nossa felicidade", disse na época.
Ele e a jornalista Fátima Bernardes anunciaram o divórcio em agosto de 2016.

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