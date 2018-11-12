William Bonner e Natasha Dantas se casam pela segunda vez

William Bonner e Natasha Dantas estão em clima de comemoração. O casal decidiu realizar uma festa para 200 convidados para celebrar novamente a união deles, já oficializada no dia 8 de setembro, em São Paulo. Neste sábado, 10, o apresentador do "Jornal Nacional" e a esposa se casaram, desta vez, no Hotel Emiliano, no Rio de Janeiro.