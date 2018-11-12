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É O AMOR

William Bonner e Natasha Dantas se casam pela segunda vez

Casal, que já havia oficializado união em setembro, reuniu familiares e amigos no fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 16:14

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 16:14

12/11/2018 - William Bonner e Natasha Dantas se casam novamente Crédito: Reprodução/Instagram
William Bonner e Natasha Dantas estão em clima de comemoração. O casal decidiu realizar uma festa para 200 convidados para celebrar novamente a união deles, já oficializada no dia 8 de setembro, em São Paulo. Neste sábado, 10, o apresentador do "Jornal Nacional" e a esposa se casaram, desta vez, no Hotel Emiliano, no Rio de Janeiro.
Os filhos de Bonner, frutos do casamento com a também jornalista Fátima Bernardes, estiveram presentes. Vinícius, Beatriz e Laura estavam ao lado do pai na cerimônia.
Natasha é fisioterapeuta e foi responsável pela recuperação de Bonner após uma lesão sofrida no joelho. Nenhum dos dois publicou fotos da cerimônia deste sábado nas páginas de redes sociais.
12/11/2018 - William Bonner e Natasha Dantas se casam novamente Crédito: Divulgação
12/11/2018 - William Bonner e Natasha Dantas se casam novamente Crédito: Divulgação
12/11/2018 - William Bonner e Natasha Dantas se casam novamente Crédito: Divulgação

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