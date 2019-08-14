Whindersson Nunes recebe ator de "As Branquelas" em casa

O humorista e youtuber Whindersson Nunes, 24, recebeu na noite de segunda-feira (12) em sua casa, em São Paulo, Marlon Wayans, 47, uma das estrelas do filme "As Branquelas". O ator americano está no Brasil para a divulgação de seu novo filme "Seis Vezes Confusão", que acaba de chegar ao catálogo da Netflix Brasil.
"Simplesmente inacreditável, eu cresci assistindo os filmes desse cara! Definitivamente a pessoa mais de boa que eu conheci na vida, o cara é simplesmente 'diboista' mesmo", escreveu Whindersson em seu perfil no Instagram.
O youtuber brasileiro também contou que Wayans deu algumas dicas profissionais para ele. "Ele me deu conselhos de como fazer para nossas ideias serem executadas como nos pensamos. Com a maior atenção do mundo. Eu to desde ontem sem acreditar, obrigado @marlonwayans meus amigos estão sem acreditar, todos eles vivem comédia, você deu um novo motivo pros meus meninos acreditarem que tudo é possível."