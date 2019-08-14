Whindersson Nunes recebe ator de "As Branquelas" em casa

"Simplesmente inacreditável, eu cresci assistindo os filmes desse cara! Definitivamente a pessoa mais de boa que eu conheci na vida, o cara é simplesmente 'diboista' mesmo", escreveu Whindersson em seu perfil no Instagram .

O youtuber brasileiro também contou que Wayans deu algumas dicas profissionais para ele. "Ele me deu conselhos de como fazer para nossas ideias serem executadas como nos pensamos. Com a maior atenção do mundo. Eu to desde ontem sem acreditar, obrigado @marlonwayans meus amigos estão sem acreditar, todos eles vivem comédia, você deu um novo motivo pros meus meninos acreditarem que tudo é possível."