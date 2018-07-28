Wesley Safadão diz que é pai com P maiúsculo e não descarta cantar gospel

Dias antes da audiência, Wesley Safadão chora ao desabafar sobre a briga na Justiça pela pensão do filho Crédito: Reprodução/Youtube

Sobre as críticas, ele diz que o carinho dos fãs a superam: "O carinho que recebo dos fãs dá forças para fazer meu trabalho".

Ainda em conversa ao jornal, o cantor, que vive falando de safadeza em suas músicas, cogitou se enveredar para o gênero gospel. Batizado na Igreja Batista da Lagoinha, ele disse que ouve sempre que pode em casa e que o público evangélico pode esperar algo por aí.

"Se, amanhã ou depois, Deus quiser que eu cante outra coisa, em outro lugar, eu canto", disse sobre não descartar incluir o gênero gospel em seu repertório ou lançar um disco no estilo.