Wesley Safadão diz que é pai com P maiúsculo e não descarta cantar gospel

Após perder a ação na Justiça em que pedia a redução da pensão de R$ 9 mil do filho Yhudi, com Mileide Mihaile, Safadão falou à "Folha de S. Paulo" que foi injustiçado. "Procuro ser um pai com P maiúsculo, jamais deixaria de faltar nada", declarou.
Sobre as críticas, ele diz que o carinho dos fãs a superam: "O carinho que recebo dos fãs dá forças para fazer meu trabalho".
Ainda em conversa ao jornal, o cantor, que vive falando de safadeza em suas músicas, cogitou se enveredar para o gênero gospel. Batizado na Igreja Batista da Lagoinha, ele disse que ouve sempre que pode em casa e que o público evangélico pode esperar algo por aí.
"Se, amanhã ou depois, Deus quiser que eu cante outra coisa, em outro lugar, eu canto", disse sobre não descartar incluir o gênero gospel em seu repertório ou lançar um disco no estilo.
Safadão cantando música gospel