Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

Wesley Safadão diz que é pai com P maiúsculo e não descarta cantar gospel

Cantor se diz injustiçado com a situação da pensão do filho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 20:45

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 20:45

Dias antes da audiência, Wesley Safadão chora ao desabafar sobre a briga na Justiça pela pensão do filho Crédito: Reprodução/Youtube
Após perder a ação na Justiça em que pedia a redução da pensão de R$ 9 mil do filho Yhudi, com Mileide Mihaile, Safadão falou à "Folha de S. Paulo" que foi injustiçado. "Procuro ser um pai com P maiúsculo, jamais deixaria de faltar nada", declarou.
Sobre as críticas, ele diz que o carinho dos fãs a superam: "O carinho que recebo dos fãs dá forças para fazer meu trabalho".
Ainda em conversa ao jornal, o cantor, que vive falando de safadeza em suas músicas, cogitou se enveredar para o gênero gospel. Batizado na Igreja Batista da Lagoinha, ele disse que ouve sempre que pode em casa e que o público evangélico pode esperar algo por aí.
"Se, amanhã ou depois, Deus quiser que eu cante outra coisa, em outro lugar, eu canto", disse sobre não descartar incluir o gênero gospel em seu repertório ou lançar um disco no estilo.
Safadão cantando música gospel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados