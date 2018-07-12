Wesley Safadão cancela show após avião apresentar problema

Wesley Safadão Crédito: Divulgação

O cantor Wesley Safadão precisou cancelar um show em Iturama, Minas Gerais, por conta de um problema no avião que o levaria até a cidade.

"Nosso avião apresentou um problema na bateria, um aquecimento, e infelizmente nos impossibilitou de decolar. Tentamos contato com outros aviões, com alguns amigos, infelizmente não foi possível também com aviões de outros lugares. A gente não conseguiu", disse o cantor em seu Instagram, na noite da última quarta-feira, 11.

Em seguida, veio o comunicado oficial do cancelamento: "Infelizmente não vai ser possível realizar nosso show. Falei com o pessoal da produção, o presidente, Saulinho, foi bastante compreensivo. Amanhã a gente 'vai estar fazendo' o show, minha banda já tá aí, a estrutura toda, amanhã (quinta-feira, 12) eu chego pra realizar o nosso compromisso".