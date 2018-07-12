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PROBLEMAS

Wesley Safadão cancela show após avião apresentar problema

Cantor não conseguiu viajar de Fortaleza para Iturama, em Minas Gerais, a tempo da apresentação

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 15:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 15:57
Wesley Safadão Crédito: Divulgação
O cantor Wesley Safadão precisou cancelar um show em Iturama, Minas Gerais, por conta de um problema no avião que o levaria até a cidade.
"Nosso avião apresentou um problema na bateria, um aquecimento, e infelizmente nos impossibilitou de decolar. Tentamos contato com outros aviões, com alguns amigos, infelizmente não foi possível também com aviões de outros lugares. A gente não conseguiu", disse o cantor em seu Instagram, na noite da última quarta-feira, 11.
Em seguida, veio o comunicado oficial do cancelamento: "Infelizmente não vai ser possível realizar nosso show. Falei com o pessoal da produção, o presidente, Saulinho, foi bastante compreensivo. Amanhã a gente 'vai estar fazendo' o show, minha banda já tá aí, a estrutura toda, amanhã (quinta-feira, 12) eu chego pra realizar o nosso compromisso".
Wesley ainda mostrou um profissional explicando o problema, que teria ocorrido em uma espécie de sensor localizado próximo a uma bateria da aeronave, que avisa ao piloto em caso de superaquecimento. Como a peça não estava funcionando, a decolagem não pôde ser realizada.

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