Wagner, do 'BBB 18', diz que está apaixonado por Gleici

Cada vez mais o casal "Gleigner", como foi apelidado, formado no "Big Brother Brasil 18" está mais forte. Gleici e Wagner, ex-BBBs, não desgrudam mais. Cansado de esconder o romance, o ex-brother disparou: "Optamos por firmar essa relação. Estou apaixonado demais. Tanto, que eu fui para o Acre com ela". Os dois pretendem manter a ponte aérea entre Rio Branco, no Acre - onde ela vive - e Curitiba - local que ele mora - mais ativa do que nunca.
De acordo com o Extra, o casal tem uma grande torcida aqui fora, mas há também quem duvide do amor do artista visual pela estudante de Psicologia e diga que ele só está com ela por interesse.
"Isso é um recalque tremendo. Nosso sentimento é real, verdadeiro e só vem crescendo", rebate ele, lembrando que se aproximou de Gleici já no primeiro dia de confinamento. "Quando ninguém acreditava nela, quando todos negavam voz a ela, lá no início do programa, inclusive vários participantes falaram coisas muito inadequadas sobre ela, eu estava lá com ela. Como eu ia saber, naquela época, que ela ia ganhar o programa e estaria por ela com interesse?", questiona.
Segundo publicação do Extra, o ex-BBB acredita que a afinidade do casal vai fazer com que o romance dê certo. "Ela é do Acre, o berço da minha religião, o que me fez encantar por ela logo de cara. Já conheci a família e amigos dela. A gente tem várias coisas em comum, em questão à nossa origem, posicionamento político e causas que defendemos. Além, claro, do carinho, cuidado um com outro e da questão da pele", enumera.
Pai de duas crianças, ele faz uma revelação que vai deixar os fãs do casal enlouquecidos: "Sou um cara totalmente família, que gosta de cozinhar e receber os amigos em casa. Tenho um sonho de estabelecer uma família, quero muito isso", diz.
No campo profissional, Wagner também não tem do que reclamar. Eliminado há 24 dias do programa, ele tem aproveitado as mordomias e regalias de um ex-BBB, como convites Vips, parcerias com marcas e presentinhos, e quer aproveitar a visibilidade para ter um programa sobre viagens pelo Brasil, como adianta o Extra. "Seria um turismo de baixo custo, estilo mochilão, resgatando a cultura tradicional", adianta.