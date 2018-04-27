Wagner, do "BBB 18", diz que está apaixonado por Gleici Crédito: Reprodução/Instagram

"Big Brother Brasil 18" está mais forte. Gleici e Wagner, ex-BBBs, não desgrudam mais. Cansado de esconder o romance, o ex-brother disparou: "Optamos por firmar essa relação. Estou apaixonado demais. Tanto, que eu fui para o Acre com ela". Os dois pretendem manter a ponte aérea entre Rio Branco, no Acre - onde ela vive - e Curitiba - local que ele mora - mais ativa do que nunca. Cada vez mais o casal "Gleigner", como foi apelidado, formado noestá mais forte. Gleici e Wagner, ex-BBBs, não desgrudam mais. Cansado de esconder o romance, o ex-brother disparou: "Optamos por firmar essa relação. Estou apaixonado demais. Tanto, que eu fui para o Acre com ela". Os dois pretendem manter a ponte aérea entre Rio Branco, no Acre - onde ela vive - e Curitiba - local que ele mora - mais ativa do que nunca.

De acordo com o Extra, o casal tem uma grande torcida aqui fora, mas há também quem duvide do amor do artista visual pela estudante de Psicologia e diga que ele só está com ela por interesse.

"Isso é um recalque tremendo. Nosso sentimento é real, verdadeiro e só vem crescendo", rebate ele, lembrando que se aproximou de Gleici já no primeiro dia de confinamento. "Quando ninguém acreditava nela, quando todos negavam voz a ela, lá no início do programa, inclusive vários participantes falaram coisas muito inadequadas sobre ela, eu estava lá com ela. Como eu ia saber, naquela época, que ela ia ganhar o programa e estaria por ela com interesse?", questiona.

Segundo publicação do Extra, o ex-BBB acredita que a afinidade do casal vai fazer com que o romance dê certo. "Ela é do Acre, o berço da minha religião, o que me fez encantar por ela logo de cara. Já conheci a família e amigos dela. A gente tem várias coisas em comum, em questão à nossa origem, posicionamento político e causas que defendemos. Além, claro, do carinho, cuidado um com outro e da questão da pele", enumera.

Pai de duas crianças, ele faz uma revelação que vai deixar os fãs do casal enlouquecidos: "Sou um cara totalmente família, que gosta de cozinhar e receber os amigos em casa. Tenho um sonho de estabelecer uma família, quero muito isso", diz.