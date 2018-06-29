'Vou me aposentar e viver da minha fortuna', diz Silvio Santos

Silvio Santos Crédito: Reprodução/Web

Durante as gravações do "Programa Silvio Santos" que vai ao ar no próximo domingo, 1º, o apresentador deu declarações curiosas ao conversar com a youtuber Nah Cardoso no Jogo das Três Pistas.

Ao comentar sobre a quantidade de seguidores que a jovem possui na internet, afirmou, em tom bem-humorado: "A televisão vai acabar e vai ficar só a internet. A televisão vai ser novela e prolongamento das notícias. Quer dizer, 'morreu o João'. Aí vão falar: 'O João nasceu em tal lugar, foi carpinteiro'. Enfim, a televisão vai ser só pra isso."

"Ainda bem que eu vou abandonar a televisão, vou me aposentar e vou viver da minha fortuna', concluiu.