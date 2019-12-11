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Folha de São Paulo

'Vou aplaudir e abençoar', diz pai de Camila Pitanga sobre namoro

O namoro foi confirmado por Camila no início de novembro, mas a primeira aparição pública do casal só se deu em 2 de dezembro, na pré-estreia do documentário 'Uma Garota Chamada Marina'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 19:31

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 19:31

A atriz Camila Pitanga e sua namorada, a artesã Beatriz Coelho Crédito: Reprodução/Instagram
FOLHAPRESS- O ator Antonio Pitanga, 80, pronunciou-se pela primeira vez na televisão sobre o relacionamento de sua filha Camila Pitanga, 42, com a artesã Beatriz Coelho. O comentário foi feito no tapete vermelho do 21º Festival de Cinema do Rio de Janeiro, na sexta-feira (9).
Em entrevista ao programa TV Fama, Antonio afirmou já ter conhecido a nora e disse que nenhum pai ou mãe é dono dos seus filhos: "Os filhos vêm da gente, depois andam com suas próprias pernas e depois criam asas para o mundo".
Questionado sobre se aprovava ou não o relacionamento, o ator, que já faz história há mais de 60 anos no cinema brasileiro, foi enfático: "Sempre! Sempre! Sempre! O que meus filhos fizerem, eu vou aplaudir e abençoar".

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O namoro foi confirmado por Camila no início de novembro, mas a primeira aparição pública do casal só se deu em 2 de dezembro, na pré-estreia do documentário "Uma Garota Chamada Marina". As duas também foram fotografadas por um paparazzo durante passeio em um shopping no Rio de Janeiro. 
Atualmente, Camila está no comando do Superbonita, do GNT. Conhecida por ser reservada quanto à vida pessoal, a atriz nunca havia namorado outra mulher, ao menos publicamente. Seu último relacionamento foi com o músico Rafael Rocha, 38, mas ela já foi casada com o diretor de cinema Claudio Peixoto, pai de sua filha Antônia, 11.

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