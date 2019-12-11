'Vou aplaudir e abençoar', diz pai de Camila Pitanga sobre namoro

A atriz Camila Pitanga e sua namorada, a artesã Beatriz Coelho Crédito: Reprodução/Instagram

FOLHAPRESS- O ator Antonio Pitanga, 80, pronunciou-se pela primeira vez na televisão sobre o relacionamento de sua filha Camila Pitanga, 42, com a artesã Beatriz Coelho. O comentário foi feito no tapete vermelho do 21º Festival de Cinema do Rio de Janeiro, na sexta-feira (9).

Em entrevista ao programa TV Fama, Antonio afirmou já ter conhecido a nora e disse que nenhum pai ou mãe é dono dos seus filhos: "Os filhos vêm da gente, depois andam com suas próprias pernas e depois criam asas para o mundo".

Questionado sobre se aprovava ou não o relacionamento, o ator, que já faz história há mais de 60 anos no cinema brasileiro, foi enfático: "Sempre! Sempre! Sempre! O que meus filhos fizerem, eu vou aplaudir e abençoar".

O namoro foi confirmado por Camila no início de novembro, mas a primeira aparição pública do casal só se deu em 2 de dezembro, na pré-estreia do documentário "Uma Garota Chamada Marina". As duas também foram fotografadas por um paparazzo durante passeio em um shopping no Rio de Janeiro.