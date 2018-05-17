Vogue Itália retira matéria com Biel após reclamações de brasileiros

Assim que o cantor compartilhou o trecho de um vídeo produzido para a revista, em que fala da sua relação com música e moda, brasileiros foram ao Instagram da publicação pedirem pela retirada da matéria. Entre comentários em inglês, italiano e português, fãs da revista disseram a publicação que Biel é um agressor e acusaram a revistar de apoiar violência contra mulher ao dar visibilidade ao cantor. Pouco tempo depois, a matéria "Biel: pop star Made in Brazil" foi retirada do site da revista.