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Vogue Itália retira matéria com Biel após reclamações de brasileiros

Entrevista ignorou as polêmicas vividas pelo cantor e o chamou até de pop star brasileiro

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 21:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 21:42
Biel na Vogue Itália Crédito: Divulgação/Vogue
Biel tenta retomar sua carreira, mas as polêmicas resultadas de seu comportamento o perseguem. Desta vez, o cantor conseguiu uma matéria na Vogue Itália, onde era chamado de pop star brasileiro. Porém, a publicação não devia saber do passado recente do cantor.
Segundo o jornal Extra, na matéria, eram destacados os números de seguidores do cantor nas redes sociais, o início da sua carreira, e ele é descrito como o Justin Bieber brasileiro, além de ressaltar o sonho de Biel de cantar com o canadense. As polêmicas vividas pelo cantor não foram citadas.
Assim que o cantor compartilhou o trecho de um vídeo produzido para a revista, em que fala da sua relação com música e moda, brasileiros foram ao Instagram da publicação pedirem pela retirada da matéria. Entre comentários em inglês, italiano e português, fãs da revista disseram a publicação que Biel é um agressor e acusaram a revistar de apoiar violência contra mulher ao dar visibilidade ao cantor. Pouco tempo depois, a matéria "Biel: pop star Made in Brazil" foi retirada do site da revista.
Matéria sobre Biel na Vogue Itália foi retirada do ar após reclamações de internautas brasileiros Crédito: Reprodução
 

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