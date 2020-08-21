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'Vivinho da Silva', diz Britto Jr. desmentindo notícia de que estaria morto

Ex-apresentador usou as redes sociais para desmentir boatos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 10:48

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 10:48

O apresentador Britto Jr.
O apresentador Britto Jr. Crédito: Instagram/@brittojr
O ex-apresentador da Record TV Britto Jr., o primeiro a comandar o reality show A Fazenda, usou as redes sociais essa semana para repercutir uma notícia de que ele estaria morto. "Muitos estão me ligando para perguntar sobre notícia de que eu teria morrido. Quero esclarecer que até o momento me encontro vivinho da Silva", garantiu, ironizando a fake news.
O jornalista aproveitou a publicação para ensinar que é preciso checar as informações oficiais antes de publicá-las. "Em todo o caso, vou consultar a Agência Lupa para ter certeza (de que está vivo). É obrigação do bom jornalista checar as informações antes de publicar. Obrigado pela consideração e por eventuais lágrimas derramadas em vão. Prometo que não irei decepcioná-los", concluiu.

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Os internautas comentaram a publicação do ex-apresentador. "Mas morreu ou não, Brittão?", perguntou um fã. A outra admiradora disse: "Graças à Deus está vivíssimo. Faz muita falta na TV".

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