'Vivinho da Silva', diz Britto Jr. desmentindo notícia de que estaria morto

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Muitos estão me ligando para perguntar sobre notícia de que eu teria morrido. Quero esclarecer que até o momento me encontro vivinho da Silva. Em todo o caso, vou consultar a Agência Lupa para ter certeza. É obrigação do bom jornalista checar as informações antes de publicar. Obrigado pela consideração e por eventuais lágrimas derramadas em vão. Prometo que não irei decepcioná-los. #crônicaeletrônica #outroladodanotícia #brittojrtv