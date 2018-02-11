Vivi Araújo relembra a época em que não tinha convites para camarotes

Na trajetória de Viviane Araújo, rainha de bateria do Salgueiro, nem tudo se resume a plumas e paetês. Antes da Vivi que estamos acostumados a ver na Sapucaí e nas novelas, muita coisa aconteceu. Hoje, ela posa de rainha luxuosa, mas sem esquecer a época em que não tinha convites para participar da festa nos camarotes. Ela distribuía leques.
Este será o meu 11º ano como rainha de bateria da escola comemora. É uma posição almejada. Muitas meninas fariam qualquer coisa para estar nesse lugar. É concorrido. No final, cara, não adianta: você pode até chegar lá, mas o bacana é se manter, né? Tem gente que fica um ano e pronto.
A saga carnavalesca da atriz começou em 1994, ao vencer o concurso das panteras, no Clube Monte Líbano. No mesmo ano, debutou no Sambódromo, entregando leques no espaço de uma cervejaria:
Fiquei fascinada, só tinha visto o espetáculo pela TV. No carnaval seguinte, em 1995, desfilei para a Império da Tijuca e a Beija-Flor. Não imaginava que um dia eu seria rainha de bateria, sabe? Queria apenas participar da festa. No início, cheguei a estar em quatro agremiações numa única noite. Lembro que meu pai me esperava na dispersão de uma e me levava correndo de carro para a concentração da outra. Era o jeito. Eu não tinha credencial ou convite. Éramos só eu e ele.
O mundo realmente dá voltas. Preterida dos espaços VIPs na Sapucaí no passado, Vivi é a rainha (parece que ela nasceu para usar uma coroa) do camarote Quem/ O Globo.
Tudo é muito louco mesmo resume a carioca, que lembra que já foi rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. Tínhamos uma relação de carinho, mas passou. Hoje, posso dizer com toda certeza e convicção que sou salgueirense. E fim de papo.
Desde sua estreia na vermelha e branca, em 2008, Vivi não sabe o que é ficar de fora do desfile das campeãs. É tida como pé-quente.
Energia boa atrai coisas boas aponta Marcella Alves, a primeira porta-bandeira do Salgueiro. Viviane é uma mulher guerreira que batalhou e conquistou o lugar dela. A rainha Vivi é um furacão, que consegue nos encantar de uma forma inexplicável. De fato, a rainha do samba.
Regina Celi, presidente da escola, se derrete:
Vivi é o que a galera ama. É hors-concours.
Amanhã, a atriz, que ainda é rainha de bateria da Mancha Verde, em São Paulo, estará na avenida defendendo o samba-enredo Senhoras do ventre do mundo.
Virei de rainha, literalmente antecipa ela, que levará consigo um patuá. E não deixo de fazer as minhas orações. Fico ligada para me proteger e para que nada de ruim me aconteça. Quanto ao olho gordo, não presto atenção nisso.
Longe do Sambódromo, Vivi se prepara para estrelar a novela O sétimo guardião (o nome é provisório), de Aguinaldo Silva, que deve ir ao ar em novembro. Por ora oficialmente solteira, será mãe de Marina Ruy Barbosa na trama.
Viviane não faz tipo, é sincera. As pessoas percebem esse detalhe na sua personalidade e por isso se identificam. Seus fã-clubes são basicamente formados por mulheres. Elas sabem o quanto Viviane é uma delas comenta Aguinaldo. Sempre gostei da Viviane pelo modo como ela encara a vida. Chega aonde quer com o próprio esforço. Sofre um ou outro revés, mas não se deixa abater. Segue em frente.
Vivi, que deu seus primeiros passos como atriz em 1999, na Escolinha do professor Raimundo, fica tímida ao ser questionada sobre a euforia que causa no povo ela chegou a faturar R$ 2 milhões num reality show com votação popular.
Você teria que perguntar ao público a razão dessa admiração. Mas acredito que tenha alguma ligação com a minha personalidade: sou verdadeira e simples. Sou isso que você está vendo. Temos que ser o que somos.