Vivi Araújo relembra a época em que não tinha convites para camarotes

Na trajetória de Viviane Araújo, rainha de bateria do Salgueiro, nem tudo se resume a plumas e paetês. Antes da Vivi que estamos acostumados a ver na Sapucaí e nas novelas, muita coisa aconteceu. Hoje, ela posa de rainha luxuosa, mas sem esquecer a época em que não tinha convites para participar da festa nos camarotes. Ela distribuía leques.

Viviane Araújo Crédito: Reprodução/Instagram

 Este será o meu 11º ano como rainha de bateria da escola  comemora.  É uma posição almejada. Muitas meninas fariam qualquer coisa para estar nesse lugar. É concorrido. No final, cara, não adianta: você pode até chegar lá, mas o bacana é se manter, né? Tem gente que fica um ano e pronto.

A saga carnavalesca da atriz começou em 1994, ao vencer o concurso das panteras, no Clube Monte Líbano. No mesmo ano, debutou no Sambódromo, entregando leques no espaço de uma cervejaria:

 Fiquei fascinada, só tinha visto o espetáculo pela TV. No carnaval seguinte, em 1995, desfilei para a Império da Tijuca e a Beija-Flor. Não imaginava que um dia eu seria rainha de bateria, sabe? Queria apenas participar da festa. No início, cheguei a estar em quatro agremiações numa única noite. Lembro que meu pai me esperava na dispersão de uma e me levava correndo de carro para a concentração da outra. Era o jeito. Eu não tinha credencial ou convite. Éramos só eu e ele.

O mundo realmente dá voltas. Preterida dos espaços VIPs na Sapucaí no passado, Vivi é a rainha (parece que ela nasceu para usar uma coroa) do camarote Quem/ O Globo.

 Tudo é muito louco mesmo  resume a carioca, que lembra que já foi rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel.  Tínhamos uma relação de carinho, mas passou. Hoje, posso dizer com toda certeza e convicção que sou salgueirense. E fim de papo.

Viviane Araújo Crédito: Reprodução/Instagram

Desde sua estreia na vermelha e branca, em 2008, Vivi não sabe o que é ficar de fora do desfile das campeãs. É tida como pé-quente.

 Energia boa atrai coisas boas  aponta Marcella Alves, a primeira porta-bandeira do Salgueiro.  Viviane é uma mulher guerreira que batalhou e conquistou o lugar dela. A rainha Vivi é um furacão, que consegue nos encantar de uma forma inexplicável. De fato, a rainha do samba.

Regina Celi, presidente da escola, se derrete:

 Vivi é o que a galera ama. É hors-concours.

Amanhã, a atriz, que ainda é rainha de bateria da Mancha Verde, em São Paulo, estará na avenida defendendo o samba-enredo Senhoras do ventre do mundo.

 Virei de rainha, literalmente  antecipa ela, que levará consigo um patuá.  E não deixo de fazer as minhas orações. Fico ligada para me proteger e para que nada de ruim me aconteça. Quanto ao olho gordo, não presto atenção nisso.

Longe do Sambódromo, Vivi se prepara para estrelar a novela O sétimo guardião (o nome é provisório), de Aguinaldo Silva, que deve ir ao ar em novembro. Por ora oficialmente solteira, será mãe de Marina Ruy Barbosa na trama.

 Viviane não faz tipo, é sincera. As pessoas percebem esse detalhe na sua personalidade e por isso se identificam. Seus fã-clubes são basicamente formados por mulheres. Elas sabem o quanto Viviane é uma delas  comenta Aguinaldo.  Sempre gostei da Viviane pelo modo como ela encara a vida. Chega aonde quer com o próprio esforço. Sofre um ou outro revés, mas não se deixa abater. Segue em frente.

Vivi, que deu seus primeiros passos como atriz em 1999, na Escolinha do professor Raimundo, fica tímida ao ser questionada sobre a euforia que causa no povo  ela chegou a faturar R$ 2 milhões num reality show com votação popular.