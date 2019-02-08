Vitor Kley é internado e passa por cirurgia após apendicite aguda

08/02/2019 - Vitor Kley após cirurgia de apendicite Crédito: Instagram / @vitorkley

O cantor Vitor Kley, dono do hit "O Sol", precisou ser internado em um hospital de Ilhabela, litoral norte de São Paulo, e passou por uma cirurgia para tratar um quadro de apendicite aguda.

Kley estava a caminho de Ilhabela para fazer um pocket show quando "foi pego de surpresa" e precisou ser internado. Por conta da condição, o cantor teve de cancelar os shows que faria no fim de semana, inclusive uma participação no programa "É De Casa", da Rede Globo.