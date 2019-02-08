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SAÚDE

Vitor Kley é internado e passa por cirurgia após apendicite aguda

Cantor teve de cancelar shows que faria no fim de semana

Publicado em 

08 fev 2019 às 19:02

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 19:02

08/02/2019 - Vitor Kley após cirurgia de apendicite Crédito: Instagram / @vitorkley
O cantor Vitor Kley, dono do hit "O Sol", precisou ser internado em um hospital de Ilhabela, litoral norte de São Paulo, e passou por uma cirurgia para tratar um quadro de apendicite aguda.
Kley estava a caminho de Ilhabela para fazer um pocket show quando "foi pego de surpresa" e precisou ser internado. Por conta da condição, o cantor teve de cancelar os shows que faria no fim de semana, inclusive uma participação no programa "É De Casa", da Rede Globo.
No Instagram, Kley compartilhou a notícia, agradeceu pelos cuidados recebidos no Hospital Municipal Governador Mario Covas Junior e vibrou por uma melhora assim que possível: "Fico tristão por isso, mas preciso prezar pela minha saúde, seguir os passos dos médicos e assim voltar 100%".

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