Vídeo: ex-Big Brother italiana nada na Fontana di Trevi e é multada

A ex-participante da edição italiana do reality show Big Brother Aida Nizar "nadou" na Fontana di Trevi, em Roma, e foi multada pelas autoridades.
"Estou na Fontana di Trevi e amo minha vida. Esse momento me enlouquece!", diz Nizar em um vídeo publicado no Facebook. Logo após o "banho", ela foi repreendida pelos seguranças, que lhe aplicaram uma multa.
"Mas você sabe quem eu sou? Eu trabalho na televisão", respondeu Nizar às autoridades. A mulher, de origem espanhola, ainda disse que a recriminação "não foi gentil", pois ela "estava mais limpa que a fonte" e só entrou no local porque "estava passando mal de tanto calor".