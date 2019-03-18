Victoria Beckham revela que ela e filhos têm dislexia

Os Beckham: Brooklyn, David e Victoria Crédito: Reprodução/Instagram @brooklynbeckham

Victoria Beckham, 44, revelou em uma entrevista publicada nesta sexta-feira (15) que ela e os filhos sofrem de dislexia, e que por isso, "nunca foram muito acadêmicos".

"Dislexia não circula na família, ela galopa", disse Victoria ao jornal britânico Financial Times. Ela afirma que se autodiagnosticou com o distúrbio, e que, por conta dele, ela e os filhos não teriam bons desempenhos na escola.

A ex-Spice Girls e estilista também falou sobre a pressão dos filhos, que sentiram-se preocupados em não desapontar o pai, David Beckham, quando decidiram não seguir carreira no futebol.

"Lembro de Romeo sentado na banheira muito triste, dizendo 'Eu não quero deixar o papai para baixo'. Então contei para ele que seu pai queria que ele fosse feliz. Agora ele está jogando tênis. Todos os dias", contou sobre o filho que hoje tem 16 anos.

Ela afirmou que os pequenos caminhavam para uma carreira profissional no esporte. "Todos os três meninos tinham contratos com o Arsenal. Eles seriam jogadores, assinaram ainda bem jovens. E eles eram muito bons", disse. "Brooklyn foi o primeiro a dizer que não queria mais jogar. E então, Romeo decidiu que também não queria".