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Victoria Beckham revela que ela e filhos têm dislexia

Estilista também comentou desistência dos filhos sobre futebol

Publicado em 

18 mar 2019 às 16:36

Publicado em 18 de Março de 2019 às 16:36

Os Beckham: Brooklyn, David e Victoria Crédito: Reprodução/Instagram @brooklynbeckham
Victoria Beckham, 44, revelou em uma entrevista publicada nesta sexta-feira (15) que ela e os filhos sofrem de dislexia, e que por isso, "nunca foram muito acadêmicos".
"Dislexia não circula na família, ela galopa", disse Victoria ao jornal britânico Financial Times. Ela afirma que se autodiagnosticou com o distúrbio, e que, por conta dele, ela e os filhos não teriam bons desempenhos na escola.
A ex-Spice Girls e estilista também falou sobre a pressão dos filhos, que sentiram-se preocupados em não desapontar o pai, David Beckham, quando decidiram não seguir carreira no futebol.
"Lembro de Romeo sentado na banheira muito triste, dizendo 'Eu não quero deixar o papai para baixo'. Então contei para ele que seu pai queria que ele fosse feliz. Agora ele está jogando tênis. Todos os dias", contou sobre o filho que hoje tem 16 anos.
Ela afirmou que os pequenos caminhavam para uma carreira profissional no esporte. "Todos os três meninos tinham contratos com o Arsenal. Eles seriam jogadores, assinaram ainda bem jovens. E eles eram muito bons", disse. "Brooklyn foi o primeiro a dizer que não queria mais jogar. E então, Romeo decidiu que também não queria".
Na entrevista, Victoria ainda comentou que não se incomoda com o assédio da mídia e paparazzis, porque "eu sou minha pior crítica".

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