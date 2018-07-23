Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MODA

Victoria Beckham lança coleção inspirada em Shaquille O'Neal

Esta é a primeira colaboração da estilista britânica para a Reebok
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 18:23

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 18:23

Uma união de dois mundos. Assim pode ser descrita a primeira coleção de Victoria Beckham para a Reebok. A estilista britânica mergulhou nos arquivos da marca e se inspirou no estilo dos anos 1990 e no jogador de basquete Shaquille O'Neal para criar uma linha de roupas casuais, que incluem moletons, camisetas e meias - tudo em preto e branco.
"Para mim, esta coleção representa uma celebração daquela era. A Reebok e o Shaq tem uma história no basquete, e muitas peças incríveis que eu descobri nos arquivos deles", explica Beckham em comunicado oficial. "A abordagem unissex e o estilo streetwear das peças são elementos importantes, que levarei para a coleção completa que estou trabalhando atualmente."
As peças estarão à venda a partir do dia 26 no site da Reebok e da estilista com valores que vão de 50 a 200 dólares. É previsto que a primeira coleção completa de Victoria Beckham para a marca esportiva, incluindo tênis e peças de performance, seja lançada até o final de 2018.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados