Victor Hugo sobre sexualidade: 'Nunca beijei homem, já namorei mulheres'

O ex-BBB Victor Hugo no "Mais Você", da Globo Crédito: TV Globo/Reprodução

Victor Hugo foi eliminado do " BBB 20 " com mais de 85% dos votos nesta quarta (11). No "Mais Você", da Globo , o rapaz falou sobre sua participação no programa com a apresentadora Ana Maria Braga . Lá, explicou sua orientação sexual e abriu o jogo sobre a sexualidade.

"Sou assexual e birromântico, me interesso pelos dois sexos romanticamente e sou demissexual. Eu não vejo o sexo como algo que eu nunca faria, mas que se eu tiver apaixonado por alguém farei. Até hoje nunca tive essa atração. Estou muito feliz. To muito orgulhoso das pessoas aprenderem isso", disse o ex-brother.

Victor Hugo diz que só se relacionou com mulheres até agora, que Guilherme, colega de confinamento, foi o primeiro homem por quem se apaixonou e revelou que é virgem.

"Todos os meus relacionamentos até hoje foram com mulheres, mas nunca beijei em um homem. Já namorei mulheres, namorei um mês", falou. Nesse momento, Ana Maria chegou até a brincar: "Um mês? Tudo isso?".