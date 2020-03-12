Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
O assexuado "BBB 20"

Victor Hugo sobre sexualidade: 'Nunca beijei homem, já namorei mulheres'

Brother foi eliminado com mais de 85% dos votos do 'BBB 20' e foi ao 'Mais Você', na Globo, falar sobre participação no jogo e sexualidade polêmica

Publicado em 12 de Março de 2020 às 08:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 08:35
O ex-BBB Victor Hugo no "Mais Você", da Globo Crédito: TV Globo/Reprodução
Victor Hugo foi eliminado do "BBB 20" com mais de 85% dos votos nesta quarta (11). No "Mais Você", da Globo, o rapaz falou sobre sua participação no programa com a apresentadora Ana Maria Braga. Lá, explicou sua orientação sexual e abriu o jogo sobre a sexualidade. 
"Sou assexual e birromântico, me interesso pelos dois sexos romanticamente e sou demissexual. Eu não vejo o sexo como algo que eu nunca faria, mas que se eu tiver apaixonado por alguém farei. Até hoje nunca tive essa atração. Estou muito feliz. To muito orgulhoso das pessoas aprenderem isso", disse o ex-brother. 
Victor Hugo diz que só se relacionou com mulheres até agora, que Guilherme, colega de confinamento, foi o primeiro homem por quem se apaixonou e revelou que é virgem. 
"Todos os meus relacionamentos até hoje foram com mulheres, mas nunca beijei em um homem. Já namorei mulheres, namorei um mês", falou. Nesse momento, Ana Maria chegou até a brincar: "Um mês? Tudo isso?". 

Veja Também

Graciele exibe mesa de jantar luxuosa em mansão com Zezé Di Camargo

"BBB 20": Babu gera polêmica ao associar mulher a cardápio com Prior

Ex-garota de programa que estampou outdoor na 3ª Ponte vira costureira

O ex-BBB ainda falou que não acredita no amor da sister Gabi por Guilherme: "Fiquei besta com a postura geral assim dela com o relacionamento. Acho que eles têm que conversar aqui fora. Não sei se ela gosta dele. Sinto que ela estava tentando conhecer ele ainda. Ela estava aberta. É algo deles dois. Torço por eles real. Até falei para eles que realmente espero que eles possam se resolver sem a pressão do jogo. Faz parte". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados