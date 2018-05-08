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Vestido de noiva de Meghan Markle deve custar cerca de R$ 500 mil

Especulações acerca do vestido de noiva que a atriz usará na cerimônia só aumentam

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 15:44
À medida em que o casamento de Meghan Markle e príncipe Harry se aproxima, as especulações acerca do vestido de noiva que a atriz usará na cerimônia só aumentam. A marca australiana Ralph & Russo é quem lidera as apostas. De acordo com o site britânico do jornal "Daily Mail", a etiqueta de luxo desenvolveu um modelo com o valor de 100 mil libras esterlinas para a data - cerca de meio milhão de reais.
A grife, conhecida por seus bordados rebuscados, já havia sido escolhida por Meghan Markle para as fotos oficiais de seu noivado, divulgadas em dezembro do ano passado. Na época, o vestido causou polêmica pelo preço: 56 mil libras esterlinas (em torno de R$ 270 mil).
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Outras marcas cotadas para o casamento real são a Erdem, do estilista turco-canadense Erdem Moralioglu, e a britânica Burberry. A escolha oficial da atriz norte-americana só será conhecida no próximo dia 19 de maio, quando acontece sua união com o príncipe Harry.

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