Vera Fischer surge carregada por strippers em foto de aniversário

Vera Fischer deixou muito fã de queixo caído com uma foto sensual em que postou no seu próprio perfil do Instagram. No registro, ela surge sendo segurada e carregada por homens musculosos em uma boate.
Mas a foto não é atual: trata-se de um registro pessoal que a atriz guarda de uma festa de aniversário que ela ganhou há alguns anos.
Segundo informações da revista Contigo!, a atriz está de férias da TV depois de participar de "Espelho da Vida", novela da Globo, mas já teve seu contrato renovado com a emissora.