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Vera Fischer surge carregada por strippers em foto de aniversário

Musculosos, os strippers usavam apenas sungas brancas para segurar a atriz

Publicado em 19 de Abril de 2019 às 14:12

Publicado em 

19 abr 2019 às 14:12
Vera Fischer deixou muito fã de queixo caído com uma foto sensual em que postou no seu próprio perfil do Instagram. No registro, ela surge sendo segurada e carregada por homens musculosos em uma boate. 
Mas a foto não é atual: trata-se de um registro pessoal que a atriz guarda de uma festa de aniversário que ela ganhou há alguns anos. 
Segundo informações da revista Contigo!, a atriz está de férias da TV depois de participar de "Espelho da Vida", novela da Globo, mas já teve seu contrato renovado com a emissora. 

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