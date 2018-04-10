Vera Fischer faz participação em 'Malhação': 'Saí renovada'

Vera Fischer faz participação como uma socialite em Malhação. Ana Tanquerey ( Vera Fischer ) e Isadora ( Ana Beatriz Nogueira ) Crédito: Globo/Sérgio Zalis

Afastada das novelas desde 2012, quando atuou em "Salve Jorge", Vera Fischer entra agora em "Malhação: Vidas Brasileiras" para fazer uma participação como uma socialite. Na trama, escrita por Patrícia Moretzsohn, a atriz viverá uma ex-amiga de Isadora (Ana Beatriz Nogueira).

Após a prisão do marido Eduardo Mantovani (Edson Celulari), Isadora (Ana Beatriz Nogueira) contava com os dólares e euros que mantinha guardados em um esconderijo para sobreviver com os bens bloqueados, mas foi surpreendida pelo furto dos valores e não pode recorrer à justiça, já que a origem do dinheiro é misteriosa. No entanto, tem ao seu lado Rosália (Guta Stresser), Maria Alice (Alice Milagres) e Pérola (Rayssa Bratillieri) que a incentivam a entrar em contato com os antigos amigos e com isso, voltar a frequentar as festas e eventos da alta sociedade, evitando uma depressão, além de procurar um trabalho.

Neste momento, Isadora recebe uma convite de Ana Tanquerey (Vera Fischer, em participação especial) e prontamente decide ir ao evento, mas ao chegar é barrada pela própria socialite, que alega ter cometido um equívoco ao convidá-la. Isadora fica constrangida e promete se vingar.

Para a atriz Vera Fischer, que volta às novelas em "Malhação: Vidas Brasileiras", foi um prazer gravar com a equipe e rever a colega de trabalho, Ana Beatriz Nogueira. "Saí renovada ao gravar com um set cheio de atores jovens. A Globo é minha casa. São muitos anos de trabalho e me senti acolhida ao voltar. E encontrar a Ana Beatriz foi especial. Ela é um amor. Uma das atrizes mais completas que conheço. Além disso, Malhação está com uma história ótima, atual e me diverti muito fazendo", ressaltou.