Veja os famosos que vão marcar presença no Festival de Cinema de Vitória

O 25º Festival de Cinema de Vitória começa nesta segunda-feira. Como de costume, a capital capixaba vai respirar cinema ao longo de toda a semana e, além disso, receber dezenas de famosos até o sábado (8).

Com realização no Teatro Carlos Gomes, em Vitória, o festival contará com mais de 80 filmes em exibição, além de três homenagens, oficinas, programação musical, entre outras atrações, atrai grandes personalidades da TV e do cinema nacional.

Quem circula na noite capixaba já nesta segunda-feira, dia 03 de setembro, é a atriz, cantora e dançarina Rita Cadillac. Atualmente, a ex-chacrete roda o Brasil com a peça Luz del Fuego, interpretando uma das fases da vida da dançarina capixaba que dá nome ao espetáculo.

Rita Cadillac no clipe de "É Bom Para o Moral" Crédito: Reprodução/Vevo Rita Cadillac

Parceiro do festival, o ator, músico e poeta Zéu Britto também chega a Vitória nesta segunda-feira. Seu carisma já conquistou os capixabas na 19º edição do Festival, em 2012, quando também se apresentou no palco com o show O Bardo da Estação Porto.

Entre os famosos que transitam por Vitória também está o casal de intérpretes Cláudio Tovar e Lucinha Lins, que chega para a abertura do FCV. Homenageado pelo festival, Tovar esteve recentemente no ar pela TV Globo em "Êta Mundo Bom", além de ter integrado o elenco de "O Mecanismo", série da Netflix. Já a atriz participou de "Apocalipse", da TV Record, mas é reconhecida sobretudo pelas atuações em novelas de grande sucesso da Globo, como "Roque Santeiro" e "A Viagem". Juntos, Tovar e Lucinha protagonizaram o espetáculo "Sempre, Sempre Mais", dirigido por Jorge Fernando em 1982.

O ator Claudio Tovar é o homenageado desta edição do evento Crédito: Acervo Pessoal

O filho da cantora Cássia Eller, Chico Chico, também marca presença na noite capixaba já no primeiro dia do FCV. Ao lado do músico João Mantuano, ele se apresenta no Lounge do Festival com um repertório bem eclético.

Juan Alba é outro rosto conhecido que passa pelo FCV neste ano. Em recente trabalho, o global viveu o personagem Amadeu na novela "Velho Chico"". Em 2017, atuou em "Tempo de Amar" e "O Outro Lado do Paraíso".

Outra atriz carimbada na televisão e no cinema chega a Vitória esta semana é Bel Kutner. Nos últimos anos, Bel esteve no ar em duas novelas exibidas pela TV Globo: "Verdades Secretas" (2015) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017-2018). A atriz também faz parte da série da MTV "Perrengue", renovada para a 2ª temporada em 2019.

Ex-integrante da banda Kid Abelha, o saxofonista George Israel volta ao FCV depois de marcar presença na 15ª edição. Agora em carreira solo, o músico comanda projetos autorais nos palcos com dois discos lançados recentemente.

A atriz e cantora Zezé Motta fará um pocket show no festival Crédito: Steph Munnier/Divulgação

Homenageada nacional da 24ª edição, a atriz e cantora Zezé Motta solta a voz no Lounge do Festival com o pocket-show "Atendendo a Pedidos", na sexta-feira, dia 07. Além de ter marcado o imaginário nacional quando protagonizou "Xica da Silva" (1976, Cacá Diegues), Zezé tem no currículo produções como "A Próxima Vítima" (1995), "Corpo Dourado" (1998) e "O Canto da Sereia" (2013). A mais recente foi a participação em "O Outro Lado do Paraíso" (2017).

E não para por aí: o ex-global Sérgio Marone é mais um famoso a dar as caras no FCV. Além dele, Maurício Mattar e Alex Reis também marcam presença na festa do cinema capixaba.

Com mais de 50 filmes e 90 peças no currículo, o ator Anselmo Vasconcellos é também conhecido pelos vários personagens interpretados no programa humorístico Zorra Total. Ele estará em Vitória durante a semana do festival, ministrando a Oficina de Atuação Cinematográfica oferecida pelo FCV.

O ator Matheus Nachtergaele também estará no festival Crédito: Instagram/Matheus Nachtergaele

A veterana atriz Maria Gladys é outra figura que circula pela capital esta semana. Eterna Lucimar de Vale Tudo, novela que acaba de completar de 30 anos, a atriz integrou o elenco da comédia Pé na Cova, exibida pela TV Globo em 2016.

Amigo de longa data do FCV, Matheus Nachtergaele retorna a Vitória para prestigiar o festival. No ano passado, o ator emocionou a amiga Zezé Motta, homenageada daquela edição, quando discursou no palco do Teatro Carlos Gomes. Um dos atores mais representativos de sua geração, Matheus aguarda o lançamento de "Piedade", novo longa-metragem de Cláudio Assis, em que contracena com Cauã Reymond.

Com público cativo na capital capixaba, o músico Oswaldo Montenegro desta vez desembarca em Vitória para lançar o filme A Chave do Vale Encantado, quarto longa-metragem de sua carreira.

Oswaldo Montenegro também participará do festival Crédito: Eduardo Enomoto

25º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

Quando: 3 a 8 de setembro.

Onde: Teatro Carlos Gomes, Centro de Vitória.