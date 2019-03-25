Veja fotos dos famosos no Baile da Vogue 2019

Os salões do Hotel Unique, em São Paulo, ficaram serpentinados pelos convidados da edição de 2019 do tradicional Baile da Vogue. Depois da polêmica envolvendo a ex-diretora Donata Meirelles, o evento foi prorrogado e aconteceu na noite do último sábado (23).

"Ópera" foi o tema da edição. Até por isso, os looks que reinaram abusaram do dourado, do brilho e dos tons mais escuros, que ornavam com acessórios exuberantes. Diferente de outros anos, os foliões preferiram adereços mais sustentáveis, que entraram no lugar das plumas exageradas.