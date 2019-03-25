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Golden ópera

Veja fotos dos famosos no Baile da Vogue 2019

Festa movimentou a noite do jet set paulista no último sábado (23)
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

25 mar 2019 às 12:35

Publicado em 25 de Março de 2019 às 12:35

Os salões do Hotel Unique, em São Paulo, ficaram serpentinados pelos convidados da edição de 2019 do tradicional Baile da Vogue. Depois da polêmica envolvendo a ex-diretora Donata Meirelles, o evento foi prorrogado e aconteceu na noite do último sábado (23).
> Dolce Carnevale: veja fotos do Baile do Copacabana Palace
"Ópera" foi o tema da edição. Até por isso, os looks que reinaram abusaram do dourado, do brilho e dos tons mais escuros, que ornavam com acessórios exuberantes. Diferente de outros anos, os foliões preferiram adereços mais sustentáveis, que entraram no lugar das plumas exageradas.
Veja fotos de quem circulou pelo evento:
Ana Paula Siebert e Roberto Justus: no Baile da Vogue 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @joaosanchez9236
A atriz Mariana Ximenes no Baile da Vogue Crédito: Reprodução/Instagram @marixioficial
Matheus Barcelar apostou em um ponto de cor no blazer para compor seu look do Baile da Vogue 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @matheusbacelar
Rodrigo Costa usou acessórios corporais no Baile da Vogue 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigocosta
Glória Maria e Bruno Astuto no Baile da Vogue 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @brunoastuto
Sabrina Sato usou vestido de arco-íris no Baile da Vogue sob o tema Ópera Crédito: Reprodução/Instagram @bailedavogue2019
Ana Paula Minerato usou brilho no Baile da Vogue 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @team.apminerato
A atriz Larissa Manoela apostou em seda e transparência para o Baile da Vogue 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @joaosanches9236

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