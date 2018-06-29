Veja fotos do Recall de Marcas de A GAZETA

Na noite desta quinta-feira (28), A GAZETA apresentou as marcas mais lembradas pelos capixabas em 2018 em cerca de 80 segmentos de produtos e serviços do Espírito Santo. Os anfitriões, Letícia e Café Lindenberg, receberam os convidados nos salões do Le Buffet Master, em Vitória, ao som da banda Skank, que animou a festa depois das premiações.