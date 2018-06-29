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Reconhecimento

Veja fotos do Recall de Marcas de A GAZETA

No próximo mês será lançada a revista do evento, que contará um pouco da história das marcas premiadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 13:59

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 13:59

Na noite desta quinta-feira (28), A GAZETA apresentou as marcas mais lembradas pelos capixabas em 2018 em cerca de 80 segmentos de produtos e serviços do Espírito Santo. Os anfitriões, Letícia e Café Lindenberg, receberam os convidados nos salões do Le Buffet Master, em Vitória, ao som da banda Skank, que animou a festa depois das premiações.
A ocasião também foi marcada pela apresentação de parte das ações que serão feitas em comemoração aos 90 anos da Rede Gazeta - data celebrada no dia 11 de setembro de 2018. 
A revista do Recall circula no próximo dia 13 de julho. Em novo formato, a publicação traz um pouco da história das marcas campeãs e o que elas projetam para o futuro. A versão digital do conteúdo também estará disponível no Gazeta Online, no mesmo dia, sob a coordenação da jornalista Marcelle Secchin.
Já a cobertura da festa você confere na coluna Zig Zag, da jornalista Renata Rasseli, neste sábado (30) e domingo (1º), nas versões impressa e digital de A GAZETA. Clique nas imagens para expandi-las.

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