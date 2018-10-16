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Veja fotos do quinto evento 'Encontros do Saber' da Revista.AG

A palestra de Micaela Góes, nesta terça-feira (16), encerra o ciclo do 'Encontros do Saber', uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 18:52

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 18:52

A personal organizer Micaela Góes lotou o Auditório da Rede Gazeta, em Vitória, para a quinta e última palestra do ciclo "Encontros do Saber", uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio. A profissional palestrou sobre organização na manhã desta terça-feira (16). 
> Micaela Góes: "Organizar é reduzir estresses e facilitar a vida"
Durante o bate-papo, Micaela, que é apresentadora do "Santa Ajuda", programa do GNT, levantou questões que ajudam na organização em suas várias frentes de trabalho. 
A cobertura do evento você confere nesta quarta-feira (17) na coluna Zig Zag, da jornalista Renata Rasseli, e na edição deste domingo (21) da Revista.AG, nas versões impressa e digital de A GAZETA
Veja as fotos feitas por Mônica Zorzanelli (clique na imagem para ampliar)

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