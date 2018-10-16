Veja fotos do quinto evento 'Encontros do Saber' da Revista.AG

A personal organizer Micaela Góes lotou o Auditório da Rede Gazeta, em Vitória, para a quinta e última palestra do ciclo "Encontros do Saber", uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio. A profissional palestrou sobre organização na manhã desta terça-feira (16).
Durante o bate-papo, Micaela, que é apresentadora do "Santa Ajuda", programa do GNT, levantou questões que ajudam na organização em suas várias frentes de trabalho.
A cobertura do evento você confere nesta quarta-feira (17) na coluna Zig Zag, da jornalista Renata Rasseli, e na edição deste domingo (21) da Revista.AG, nas versões impressa e digital de A GAZETA.
Veja as fotos feitas por Mônica Zorzanelli (clique na imagem para ampliar):