Veja fotos da abertura da 'Loja Vazia', em Vitória

A jornalista Renata Rasseli, que assina a colunae é madrinha master do projeto "Loja Vazia", uma parceria da Rede Gazeta com o Shopping Vitória, inaugurou na noite desta quarta-feira (18) o espaço físico que receberá doações para instituições de caridade do Espírito Santo até o próximo dia 13 de maio. Até lá, quem quiser doar pode levar peças de roupas, sapatos e acessórios para o local, que fica perto da C&A, no segundo piso do mall, no horário de funcionamento normal do estabelecimento.