Veja fotos da abertura da 'Loja Vazia', em Vitória

A jornalista Renata Rasseli, que assina a coluna Zig Zag e é madrinha master do projeto "Loja Vazia", uma parceria da Rede Gazeta com o Shopping Vitória, inaugurou na noite desta quarta-feira (18) o espaço físico que receberá doações para instituições de caridade do Espírito Santo até o próximo dia 13 de maio. Até lá, quem quiser doar pode levar peças de roupas, sapatos e acessórios para o local, que fica perto da C&A, no segundo piso do mall, no horário de funcionamento normal do estabelecimento.
Galeria de fotos que mostra como foi a noite de abertura da "Loja Vazia". Nesta sexta-feira (20), Renata trará a cobertura completa do evento na coluna, nas versões impressa e digital de A GAZETA. Veja: