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Solidariedade

Veja fotos da abertura da 'Loja Vazia', em Vitória

Projeto vai receber doações até o dia 13 de maio, no Shopping Vitória

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 14:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 14:16
Abertura da "Loja Vazia", em Vitória Crédito: Wanderson Lopes
A jornalista Renata Rasseli, que assina a coluna Zig Zag e é madrinha master do projeto "Loja Vazia", uma parceria da Rede Gazeta com o Shopping Vitória, inaugurou na noite desta quarta-feira (18) o espaço físico que receberá doações para instituições de caridade do Espírito Santo até o próximo dia 13 de maio. Até lá, quem quiser doar pode levar peças de roupas, sapatos e acessórios para o local, que fica perto da C&A, no segundo piso do mall, no horário de funcionamento normal do estabelecimento. 
> "Loja Vazia" recebe doações de roupas a partir desta quarta-feira (18)
Galeria de fotos que mostra como foi a noite de abertura da "Loja Vazia". Nesta sexta-feira (20), Renata trará a cobertura completa do evento na coluna, nas versões impressa e digital de A GAZETA. Veja: 

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