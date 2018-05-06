Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fofura

Veja as primeiras fotos oficiais do príncipe Louis

Terceiro filho de Kate e Harry é clicado no colo da irmã, Charlotte

Publicado em 06 de Maio de 2018 às 00:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2018 às 00:14
LONDRES  A família real britânica divulgou neste sábado as duas primeiras fotos oficiais do príncipe Louis, terceiro filho de William e da duquesa Kate Middleton, uma delas no colo da irmã, a princesa Charlotte, de 3 anos, que fez aniversário esta semana. Louis Arthur Charles, o quinto na linha do trono britânico, nasceu em 23 de abril pesando 3,820 kg. Segundo a imprensa britânica, Louis é o recém-nascido mais pesado em cem anos de história da Coroa.
As fotografias foram tiradas no Palácio de Kensington por Kate. A primeira foi feita em 26 de abril, apenas três dias após o nascimento, e mostra Louis apoiado em uma almofada, vestindo calças brancas. A segunda, de quarta-feira passada, foi tirada na comemoração do terceiro aniversário de Charlotte, e mostra a princesa segurando seu irmão mais novo adormecido.
"O duque e a duquesa de Cambridge estão orgulhosos em compartilhar duas fotografias da princesa Charlotte e do príncipe Louis, tiradas no palácio de Kensington. O duque e a duquesa querem agradecer a todos pelas mensagens amorosas pelo nascimento do príncipe Louis e pelo aniversário da princesa Charlotte", diz a nota do palácio.
Uma mudança em 2013 na lei determina que, pela primeira vez na História britânica, um novo príncipe não vai substituir a vaga da irmã mais velha na ordem de sucessão. Anteriormente, herdeiros homens mais jovens ganhavam a preferência sobre irmãs. Agora é o filho mais velho do soberano em título que herda o trono, seja qual for o seu sexo, e não o homem mais velho.
A escolha do nome foi estratégica para garantir o peso histórico: Louis é um dos nomes do meio William, que por sua vez foi batizado assim por escolha do pai, o príncipe Charles, para homenagear a figura masculina mais importante de sua vida, o Lord Mountbatten (nascido Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten)  que foi assassinado pelo IRA (Exército Republicano Irlandês) em 1979. Já Arthur é outro nome do meio de William, além do nome do rei George VI, pai da rainha Elizabeth. Quanto a Charles, trata-se de uma clara homenagem ao avô, por sugestão da rainha.
Neste fim de semana, funcionários do Palácio de Kensington disseram que Louis não se juntaria ao resto da família no casamento de seu tio, o príncipe Harry, com a atriz americana Meghan Markle, em 19 de maio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados