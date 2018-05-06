Veja as primeiras fotos oficiais do príncipe Louis

LONDRES A família real britânica divulgou neste sábado as duas primeiras fotos oficiais do príncipe Louis, terceiro filho de William e da duquesa Kate Middleton, uma delas no colo da irmã, a princesa Charlotte, de 3 anos, que fez aniversário esta semana. Louis Arthur Charles, o quinto na linha do trono britânico, nasceu em 23 de abril pesando 3,820 kg. Segundo a imprensa britânica, Louis é o recém-nascido mais pesado em cem anos de história da Coroa.
As fotografias foram tiradas no Palácio de Kensington por Kate. A primeira foi feita em 26 de abril, apenas três dias após o nascimento, e mostra Louis apoiado em uma almofada, vestindo calças brancas. A segunda, de quarta-feira passada, foi tirada na comemoração do terceiro aniversário de Charlotte, e mostra a princesa segurando seu irmão mais novo adormecido.
"O duque e a duquesa de Cambridge estão orgulhosos em compartilhar duas fotografias da princesa Charlotte e do príncipe Louis, tiradas no palácio de Kensington. O duque e a duquesa querem agradecer a todos pelas mensagens amorosas pelo nascimento do príncipe Louis e pelo aniversário da princesa Charlotte", diz a nota do palácio.
Uma mudança em 2013 na lei determina que, pela primeira vez na História britânica, um novo príncipe não vai substituir a vaga da irmã mais velha na ordem de sucessão. Anteriormente, herdeiros homens mais jovens ganhavam a preferência sobre irmãs. Agora é o filho mais velho do soberano em título que herda o trono, seja qual for o seu sexo, e não o homem mais velho.
A escolha do nome foi estratégica para garantir o peso histórico: Louis é um dos nomes do meio William, que por sua vez foi batizado assim por escolha do pai, o príncipe Charles, para homenagear a figura masculina mais importante de sua vida, o Lord Mountbatten (nascido Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten) que foi assassinado pelo IRA (Exército Republicano Irlandês) em 1979. Já Arthur é outro nome do meio de William, além do nome do rei George VI, pai da rainha Elizabeth. Quanto a Charles, trata-se de uma clara homenagem ao avô, por sugestão da rainha.
Neste fim de semana, funcionários do Palácio de Kensington disseram que Louis não se juntaria ao resto da família no casamento de seu tio, o príncipe Harry, com a atriz americana Meghan Markle, em 19 de maio.