Veja as primeiras fotos oficiais do príncipe Louis

LONDRES  A família real britânica divulgou neste sábado as duas primeiras fotos oficiais do príncipe Louis, terceiro filho de William e da duquesa Kate Middleton, uma delas no colo da irmã, a princesa Charlotte, de 3 anos, que fez aniversário esta semana. Louis Arthur Charles, o quinto na linha do trono britânico, nasceu em 23 de abril pesando 3,820 kg. Segundo a imprensa britânica, Louis é o recém-nascido mais pesado em cem anos de história da Coroa.

As fotografias foram tiradas no Palácio de Kensington por Kate. A primeira foi feita em 26 de abril, apenas três dias após o nascimento, e mostra Louis apoiado em uma almofada, vestindo calças brancas. A segunda, de quarta-feira passada, foi tirada na comemoração do terceiro aniversário de Charlotte, e mostra a princesa segurando seu irmão mais novo adormecido.

"O duque e a duquesa de Cambridge estão orgulhosos em compartilhar duas fotografias da princesa Charlotte e do príncipe Louis, tiradas no palácio de Kensington. O duque e a duquesa querem agradecer a todos pelas mensagens amorosas pelo nascimento do príncipe Louis e pelo aniversário da princesa Charlotte", diz a nota do palácio.

Uma mudança em 2013 na lei determina que, pela primeira vez na História britânica, um novo príncipe não vai substituir a vaga da irmã mais velha na ordem de sucessão. Anteriormente, herdeiros homens mais jovens ganhavam a preferência sobre irmãs. Agora é o filho mais velho do soberano em título que herda o trono, seja qual for o seu sexo, e não o homem mais velho.

A escolha do nome foi estratégica para garantir o peso histórico: Louis é um dos nomes do meio William, que por sua vez foi batizado assim por escolha do pai, o príncipe Charles, para homenagear a figura masculina mais importante de sua vida, o Lord Mountbatten (nascido Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten)  que foi assassinado pelo IRA (Exército Republicano Irlandês) em 1979. Já Arthur é outro nome do meio de William, além do nome do rei George VI, pai da rainha Elizabeth. Quanto a Charles, trata-se de uma clara homenagem ao avô, por sugestão da rainha.