Vandré Silveira fala de papel em 'A Dona do Pedaço' e visitas ao ES

Vandré Silveira, ator Crédito: Fernanda Garcia/Divulgação

Após se destacar em 2018, vivendo o sofrido Lázaro do folhetim Jesus, da Record TV, Vandré Silveira finalmente ganhou um papel à altura de seu talento na Rede Globo.

Nos momentos decisivos da recém-encerrada A Dona do Pedaço, o ator brilhou como o obstinado Tibério Requião, advogado de Josiane (Agatha Moreira) que fez o impossível para inocentar a vilã no julgamento das mortes de Jardel (Duio Botta) e Lucas (Kainan Ferraz) e também pela tentativa de assassinato do ex-namorado Téo (Rainer Cadete).

Adorei quando recebi o convite do diretor de elenco, Guilherme Gobbi. Me mudei para o Rio há 12 anos e fiz participações menores na emissora (nas tramas de Malhação, O Profeta e Viver a Vida, por exemplo), mas nunca com o destaque que o Tibério teve. Porém, sempre fui muito atuante no teatro. Em uma dessas peças, os diretores da Globo me viram e chamaram para o papel, explica o ator em entrevista ao Divirta-se.

ÉTICA

O mineiro de Belo Horizonte comemora o sucesso da trama de Walcyr Carrasco, que registrou picos de até 42 pontos de audiência nas exibições dos últimos capítulos.

Foi um papel de destaque no imaginário popular, basta ver as reações nas ruas. As pessoas me paravam para perguntar se não me envergonhava em defender uma assassina. Muitos também me parabenizavam. Esse tipo de calor é o termômetro para saber se estamos no caminho certo, garante.

Vandré Silveira, ator Crédito: Reprodução/Instagram

Compenetrado, Vandré Silveira prefere não fazer julgamentos sobre o caráter de Tibério. Acredito que todas as pessoas têm o direito à defesa. Não vejo o personagem como antiético. Ele é um advogado brilhante e articulou uma rede de argumentos para inocentar Josiane. Fez o papel dele, analisa, dizendo que, se fosse da área jurídica, não toparia encarar um caso tão complexo como esse.

Ele fez isso por interesse, para subir na carreira. Era um julgamento que dava muita visibilidade. Não conseguiria dormir com isso (risos). Acho que há outras formas menos ortodoxas de crescer na vida, avalia.

EXERCÍCIOS

Na vida pessoal, Vandré Silveira, que acabou de completar 39 anos, diz ser um homem sossegado (nota-se essa característica durante a entrevista). Gosto de ter uma vida tranquila, de manter contato com a natureza. Só vivo situações que me possibilitam ter paz comigo e com as pessoas, conta, afirmando ser fanático por exercícios físicos.

Ter uma vida saudável é essencial. Adoro doces e massas (risos), portanto, preciso pegar pesado nos treinos. O corpo de um artista é o seu instrumento de trabalho. Portanto, precisa estar sempre apto para encarar todos os desafios da profissão, acredita, dizendo que não se considera um homem (muito) vaidoso.

Solteiro há mais de um ano, o galã afirma que prefere a companhia de mulheres mais velhas. Amo a maturidade e toda a sabedoria que ela pode trazer. Mulheres de cabelos grisalhos me fascinam. Acho sexy, sensual, ri, de maneira saliente.

Vandré Silveira, ator Crédito: Reprodução/Instagram

Como um bom mineiro que se preze, o bonitão afirma que tem uma ligação afetiva forte com o Espírito Santo. Lógico que, na infância, sempre passei as férias em Guarapari (risos). Tenho lembranças maravilhosas das praias. Há dois anos, visitei um amigo em Vila Velha e fiquei apaixonado pela beleza do Morro do Moreno, confessa.