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Valesca Popozuda revela fetiche: 'Tenho gaveta de Christian Grey'

Em entrevista a Adriane Galisteu, funkeira contou que às vezes usa 'brinquedinhos' sozinha ou 'com o boy', como ela mesma classifica

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 12:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 12:23
Valesca Popozuda foi levada por Adriane Galisteu para o seu canal no YouTube. Isso para descobrir dez segredos da funkeira. Um deles, o mais apimentado, revelado pela cantora durante o bate-papo, é que a loira tem sim seus fetiches - guardados em um gaveta, ainda por cima. 
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Tenho gaveta de Christian Grey, contou ela, para espanto da apresentadora, sobre a comparação com o protagonista sádico de 50 Tons de Cinza: Ele tem um quarto, eu tenho uma gaveta com coisas que comprei e outras que ganhei quando fazia shows em feiras de sex shop. Geralmente uso sozinha por que nem sempre estou com alguém. Não me abro fácil. Sou muito desconfiada. Mas quando sinto intimidade, aí sim, uso com o boy.
Valesca Popozuda revela fetiche: "Tenho gaveta de Christian Grey" Crédito: Reprodução/YouTube

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