'Vale à pena ficar mais velha', diz Patrícia Poeta ao completar 44 anos

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Oi, pessoal! Passando por aqui pra agradecer as mensagens carinhosas que recebi ao longo de todo o dia. Muuuuito obrigada! ?? Assim, até vale à pena ficar mais velha...hahaha. Brincadeira! ??? Ter família, amigos, pessoas queridas por perto, conectadas com você, não têm preço! São os maiores presentes que a vida pode nos dar! Grata pelo carinho!! ?? Beijos e boa noite! ?? #poeta #patriciapoeta #birthday #gratidão