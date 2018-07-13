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Ursinho Paddington agradece 'indicação' de Cher como melhor ator

Inusitada troca de gentilezas ocorreu no Twitter

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 17:05
A cantora Cher ao lado do Urso Paddington Crédito: Reprodução
A cantora Cher resolveu elogiar a atuação do protagonista do filme Paddington 2 em seu Twitter. O detalhe é que se trata de um ursinho criado por computação gráfica.
"Ok... Meu voto para a melhor performance de um ator neste ano é... Me passem o envelope, por favor... o Urso Paddington!", escreveu a cantora de forma bem humorada.
O personagem fictício, que possui uma conta oficial e verificada na rede social, não demorou muito a responder.
"Muito obrigado, sra. Cher. Estou grato por você ter gostado do meu filme. É muito estranho, mas a sra. Pássaro agora não para de cantar para mim que, se ela pudesse voltar no tempo, teria encontrado uma maneira [referência a trecho da música If I Could Turn Back Time]", respondeu o simpático ursinho.

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