Ursinho Paddington agradece 'indicação' de Cher como melhor ator

A cantora Cher ao lado do Urso Paddington Crédito: Reprodução

A cantora Cher resolveu elogiar a atuação do protagonista do filme Paddington 2 em seu Twitter. O detalhe é que se trata de um ursinho criado por computação gráfica.

"Ok... Meu voto para a melhor performance de um ator neste ano é... Me passem o envelope, por favor... o Urso Paddington!", escreveu a cantora de forma bem humorada.

O personagem fictício, que possui uma conta oficial e verificada na rede social, não demorou muito a responder.