Tyra Banks diz que quase não foi modelo da Victoria's Secret por causa do cabelo

Tyra Banks Crédito: Divulgação

Ex-modelo e atual apresentadora do reality show America's Next Top Model, a norte-americana Tyra Banks foi a primeira mulher negra a assinar contrato com a Victoria's Secret e usar o Fantasy Bra, sutiã milionário feito com pedras preciosas, durante um desfile da marca de lingerie. Agora, em entrevista à revista W, ela revela que quase perdeu todas essas oportunidades por causa de seu cabelo.

"Eu fui mandada para casa no meu primeiro dia porque nenhum cabeleireiro sabia mexer no meu cabelo afro-americano", disse Tyra, que se viu obrigada a arrumar o próprio cabelo antes de ir ao trabalho. A situação só mudou quando a apresentadora decidiu expor a situação para a empresa. "Eu disse 'Olha, meu cabelo é diferente, preciso de alguém que saiba lidar com ele'. Depois disso, eles contrataram pessoas que arrumaram meus fios durante 10 anos", contou.