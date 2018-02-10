Tutorial: Aprenda a maquiagem usada por Claudia Leitte em Salvador

Claudia Leitte ensina a maquiagem para o segundo dia do Carnaval Crédito: Divulgação/Eudora

Nesta sexta-feira (09), Claudia Leitte comandou mais uma edição do bloco Blow Out. Sucesso absoluto, a parceria com o rapper Pitbull se consolida na segunda noite de carnaval baiano, teve hits como Taquitá, Lacradora e Carnaval - composta em conjunto com o artista americano.

A fantasia do dia foi assinada por Patrícia Bonaldi, que vestiu Claudia de jogadora de futebol americano, com um toque especial da maquiagem. Assinada por Eudora, parceira oficial da loira nos últimos carnavais, a maquiagem conta com muito glamour, com efeito glossy nos olhos e lábios super vibrantes, em vermelho com brilho prata.

Sair à frente desse bloco é uma delícia! Nós temos uma história que vem ganhando novos capítulos cheios de cor e alegria. E foi isso que eu quis representar na minha beleza de hoje: brilho de sobra, com uma maquiagem glamorosa e forte, afirma Claudia.

Aprenda a reproduzir a maquiagem e quais os produtos que compõem este make incrível:

PASSO A PASSO DA MAQUIAGEM DE CLAUDIA LEITTE

Claudia Leitte ensina a maquiagem para o segundo dia do Carnaval Crédito: Divulgação/Eudora





1º passo: Prepare a pele ideal com o primer, para prolongar a duração da maquiagem. Com a base, uniformize o tom da pele e para áreas que precisam de uma maior correção, aposte no corretivo. Com a Paleta de Contorno, marque abaixo das maçãs do rosto, para afina-lo.

2º passo: Use as cores rosadas para deixar o rosto corado e com aspecto de saudável;

3º passo: Esfume o côncavo com a sombra Marrom Escuro;

4º passo: Aplique várias camadas da máscara Alongamento Perfeito para um olhar mais dramático;

5º passo: Aplique o batom #ColorMatte na cor Vermelho Desfile para deixar a maquiagem marcante.

6º passo: Para finalizar, aposte no Pigmento Multiuso na cor Prata nos lábios, para brilhar muito.

7º passo: Use a mesma mistura do batom Vermelho Desfile com o Pigmento Multiuso na cor Prata para fazer as faixas vermelhas no alto das maçãs.