Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FOLIA

Tutorial: Aprenda a make de Claudia Leitte para o 4º dia de carnaval

Inspirada na Fórmula 1, fantasia da cantora para trio sem cordas levou 320 horas para ficar pronta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 14:00

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 14:00

Maquiagem de Claudia Leitte no quarto dia de folia, em Salvador Crédito: Divulgação/Eudora
Para arrastar os foliões do trio sem cordas no Circuito Osmar no último domingo, 11, a aposta de Claudia Leitte foi um figurino de tule preto. Marcante, a fantasia inspirada na Fórmula 1, levava um complexo bordado de vidrilhos pretos, em um recorte que remetia ao esporte.  
Para compor a beleza, uma maquiagem esfumada e cheia de brilho. Claro que toda produção é para agradar os fãs.
"Esse monte de gente sempre me dá a maior energia e gás para continuar pulando carnaval todos os anos sem perder o pique e é por isso que eu sempre venho com o peito cheio de amor para dar, porque é amor o que eu recebo. Hoje eu escolhi usar uma beleza impactante e iluminada, que representa como estou me sentindo", afirma Claudia.
PASSO A PASSO DA MAQUIAGEM DE CLAUDIA LEITTE
1º passo: Prepare a pele ideal com o primer, para prolongar a duração da maquiagem. Com a base,  uniformize o tom da pele e para áreas que precisam de uma maior correção, aposte no corretivo.
2º passo: Esfume o côncavo e a parte inferior dos cílios com a sombra marrom e aplique a sombra preta com brilhos em toda a pálpebra;
3º passo: Para ressaltar o olhar, faça um traço fino rente aos cílios com o delineador em gel e com o Lápis Kajal na cor Preta marque a linha dágua dos cílios inferiores;
4º passo: Aplique várias camadas da máscara para um olhar mais dramático;
5º passo: Finalize a pele com o Bronze Divino, a dica é misturar as quatro cores e bater o pincel antes da aplicação para tirar o excesso, criando um efeito de saúde.
6º passo: Nos lábios aplique o batom na cor Nude Autoral e use o Top Coat transparente por cima, para criar um efeito glossy nos lábios.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Venda de veículos usados e seminovos cresce 17,2% no primeiro trimestre no ES
Imagem de destaque
9 livros nacionais prontos para o cinema
Imagem de destaque
Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados