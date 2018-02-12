Tutorial: Aprenda a make de Claudia Leitte para o 4º dia de carnaval

Maquiagem de Claudia Leitte no quarto dia de folia, em Salvador Crédito: Divulgação/Eudora

Para arrastar os foliões do trio sem cordas no Circuito Osmar no último domingo, 11, a aposta de Claudia Leitte foi um figurino de tule preto. Marcante, a fantasia inspirada na Fórmula 1, levava um complexo bordado de vidrilhos pretos, em um recorte que remetia ao esporte.

Para compor a beleza, uma maquiagem esfumada e cheia de brilho. Claro que toda produção é para agradar os fãs.

"Esse monte de gente sempre me dá a maior energia e gás para continuar pulando carnaval todos os anos sem perder o pique e é por isso que eu sempre venho com o peito cheio de amor para dar, porque é amor o que eu recebo. Hoje eu escolhi usar uma beleza impactante e iluminada, que representa como estou me sentindo", afirma Claudia.

PASSO A PASSO DA MAQUIAGEM DE CLAUDIA LEITTE

1º passo: Prepare a pele ideal com o primer, para prolongar a duração da maquiagem. Com a base, uniformize o tom da pele e para áreas que precisam de uma maior correção, aposte no corretivo.

2º passo: Esfume o côncavo e a parte inferior dos cílios com a sombra marrom e aplique a sombra preta com brilhos em toda a pálpebra;

3º passo: Para ressaltar o olhar, faça um traço fino rente aos cílios com o delineador em gel e com o Lápis Kajal na cor Preta marque a linha dágua dos cílios inferiores;

4º passo: Aplique várias camadas da máscara para um olhar mais dramático;

5º passo: Finalize a pele com o Bronze Divino, a dica é misturar as quatro cores e bater o pincel antes da aplicação para tirar o excesso, criando um efeito de saúde.

6º passo: Nos lábios aplique o batom na cor Nude Autoral e use o Top Coat transparente por cima, para criar um efeito glossy nos lábios.