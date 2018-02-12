Tutorial: Aprenda a fazer a make de Sabrina Sato no desfile do RJ

Depois de agitar os foliões em São Paulo, chegou a vez de Sabrina Sato cair no samba na Sapucaí. Neste domingo, 11, a musa do carnaval desfilou pela Unidos da Vila Isabel pelo 8° ano consecutivo como rainha da bateria. A escola homenageou os maiores inventores da humanidade e suas criações com o enredo "Corra, que o futuro vem aí!"
A apresentadora escolheu uma fantasia futurista para representar o tema e a beleza para o desfile ficou por conta da Eudora. "Me preocupo com cada detalhe antes de entrar na avenida, pois quero que tudo saia perfeito. Por isso, escolho maquiagens com longa duração e cheias de brilho, como o Carnaval merece", conta Sabrina.
PASSO A PASSO DA MAQUIAGEM DE SABRINA SATO
1º passo: Comece preparando a pele com a base líquida. Em seguida, cubra as imperfeições e olheiras com o Corretivo Líquido e finalize com o Pó Matificante, que reduz o brilho e controla a oleosidade da pele;
2º passo: Escolha os tons mais claros de sombra da Palette Divina Gold e preencha toda a pálpebra móvel;
3º passo: Para esfumar o côncavo e a parte inferior dos cílios, escolha a sombra marrom;
4º passo: Use o Pigmento Multiuso na cor Dourado para iluminar toda a pálpebra e na cor Prata para aplicar no canto interno dos olhos;
5º passo: Com a caneta delineadora, faça um traço rente aos cílios;
6º passo: Aplique várias camadas da máscara para cílios para um olhar mais dramático;
7º passo: Finalize a pele com o Bronze Divino, a dica é misturar as quatro cores e bater o pincel antes da aplicação para tirar o excesso, criando um efeito de saúde;
8º passo: Aplique o batom Color Matte na cor Rosado Nude nos lábios.