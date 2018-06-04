Túlio Gadêlha tinha namorada quando Fátima Bernardes o conheceu

Fátima Bernardes abriu o coração neste julho, mês dos namorados. Ela revelou detalhes do seu relacionamento com Túlio Gadêlha, em entrevista à revista "Claudia". A apresentadora da TV Globo disse que o primeiro beijo do casal aconteceu no cinema.
De acordo com o jornal Extra, Fátima entregou ainda que eles foram apresentados por uma amiga em comum que trabalha na TV Globo e que Túlio estava namorando outra na época.
Conforme contou a apresentadora, segundo o Extra, a primeira vez em que sentiu algo diferente no ar entre ela e o advogado foi no decorrer de um musical de Claudia Raia. Fátima estava sem companhia para assistir à peça e decidiu convidar Túlio. Mas o primeiro beijo só aconteceu durante o filme "Depois Daquela Montanha".