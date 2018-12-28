Túlio Gadêlha processa Alexandre Frota por xenofobia, diz colunista

Segundo informações do colunista Leo Dias, Túlio quer explicações em juízo e entrou com uma representação contra o ex-ator pornô.

"Esse senhor não tem limites e agora irá aprender com as consequências de seus atos", escreveu Túlio, se referindo a um comentário de Alexandre Frota nas redes sociais em que escreveu em uma discussão com outro internauta: "Só podia ser de Pernambuco".