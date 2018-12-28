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Briga

Túlio Gadêlha processa Alexandre Frota por xenofobia, diz colunista

Namorado de Fátima Bernardes quer explicações sobre comentário que o ex-ator pornô fez na internet

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 13:34
Túlio Gadêlha e Alexandre Frota: briga na Justiça após comentário xenofóbico Crédito: Montagem Gazeta Online
Namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha entrou com uma interpelação judicial contra o deputado federal eleito Alexandre Frota pelo crime de xenofobia.
Segundo informações do colunista Leo Dias, Túlio quer explicações em juízo e entrou com uma representação contra o ex-ator pornô. 
"Esse senhor não tem limites e agora irá aprender com as consequências de seus atos", escreveu Túlio, se referindo a um comentário de Alexandre Frota nas redes sociais em que escreveu em uma discussão com outro internauta: "Só podia ser de Pernambuco".

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