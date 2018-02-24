Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Snapchat

Tuíte de Kylie Jenner faz empresa perder mais de R$ 4 bilhões

Personalidade afirmou que não utiliza mais a rede social Snapchat

Publicado em 

24 fev 2018 às 18:25

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 18:25

Um pequeno comentário de Kylie causou um grande transtorno a uma empresa Crédito: Reprodução
Nunca subestime o poder de uma influenciadora digital. Kylie Jenner fez o que parecia um comentário inofensivo a seus mais de 24 milhões de seguidores no Twitter nessa quinta-feira, 22, e levou uma empresa a perder mais de R$ 4 bilhões.
A irmã da Kim Kardashian tuitou que não utilizava mais a rede social. “Sou só eu ou mais alguém não abre mais o Snapchat? Isso é tão triste…”. Onze minutos depois, disse que “Mesmo assim, ainda te amo, Snapchat... Meu primeiro amor”.
Contudo, o estrago já estava feito. Por causa desse comentário, as ações da empresa Snap Inc., que detém a rede social, registraram uma desvalorização de 6% no mesmo dia, o que equivale a uma perda de aproximadamente 1,3 bilhões de dólares (algo em torno de R$ 4,2 bilhões).
Confira a postagem de Kylie:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câncer: entenda como as mortes decorrentes da doença podem ser evitadas
Imagem de destaque
Não consegue emagrecer? Veja 7 motivos que dificultam a perda de peso
Imagem de destaque
Foragido da justiça morre após perseguição policial em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados