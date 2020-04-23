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Polêmica

Tuca Andrada recebe ameaça na web após crítica a Bolsonaro

'Pensam que me assustam', disse o ator de 'Amor de Mãe', que fez prints das ameaças recebidas no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 13:55

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 13:55

Tuca Andrada vive Belizário em
Tuca Andrada vive Belizário em "Amor de Mãe" Crédito: Reprodução/TV Globo
O ator Tuca Andrada, 55, que representa o policial corrupto Belizário em "Amor de Mãe" (Globo), recebeu ameaças de morte em suas redes sociais, nesta quarta-feira (22), após postar críticas ao presidente Jair Bolsonaro.
"Sua hora está chegando, você vai ser morto em breve", afirmou um internauta, que teve os posts copiados e expostos pelo ator. O seguidor ainda completou: "Aliás, continua assim, estamos aumentando os atiradores".
"Ai que medo de você, machão", respondeu o ator ainda nas redes sociais. "Pronto, agora você está famoso, Printei e já coloquei no feed sua ameaça", continuou Andrada, que recebeu apoio de famosos e de outro internautas.
Ver essa foto no Instagram

Olha aí. Acabo de ser ameaçado de morte por um robô bolsonarista

Uma publicação compartilhada por Tuca Andrada (@tucaandrada) em

Entre as mensagens de apoio estavam as das atrizes Letícia Sabatella, 49, Maria Padilha, 59, e Virgínia Cavendish, 49. "Que loucura, meu Deus! Já passei por ameaças assim", recordou Sabatella. "É fake, mas denuncia", disse Padilha.
Andrade está afastado da TV, desde o mês passado, por causa da suspensão das gravações de novelas devido à pandemia do novo coronavírus. Ainda não há previsão de quando "Amor de Mãe" retornará à grade da emissora.

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Contrário ao governo Bolsonaro, ele costuma expor suas opiniões em suas redes sociais com frequência. "Se um bolsominion discordar de teu post é um bom sinal. Se ele ficar bravo, é porque você está certo. Agora, se ele te xingar, você está coberto de razão", afirmou no Instagram pouco antes das ameaças.
Ver essa foto no Instagram

Bjs pros bolsominions e robozinhos fascistas ?????????????

Uma publicação compartilhada por Tuca Andrada (@tucaandrada) em

A reportagem procurou a Globo para saber se Tuca Andrada vai registrar boletim de ocorrência contra o responsável pelas ameaças, mas ainda não obteve resposta.
No início de abril, foi a atriz Maria Flor, 36 que recebeu ameaças, após fazer um comentário contra Bolsonaro no canal que compartilha com o marido, o ator Emanuel Aragão, 37, no YouTube. Ela chegou a fechar os comentários nas redes sociais e deixou de ir ao supermercado por medo.
Na ocasião, ela relacionou as ameaças ao machismo: "Não existia só uma indignação em relação ao fato de eu ter falado mal do nosso presidente, a indignação era pelo fato de eu, 'uma mulherzinha dessas', ter me colocado. Parece que a mulher não pode ter essa agressividade", comentou ela.
As ameaças aconteceram após Maria Flor afirmar que queria "pegar o Bolsonaro e esfregar a cara dele no asfalto quente até ele ficar com a cara toda esfolada e a pele dele sair e eu arrancar com a mão, com o dente, pegar aquele olho dele e enfiar os dois dedos, assim."

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