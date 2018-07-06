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LUTO

Três youtubers que postavam viagens morrem durante passeio em cachoeira do Canadá

Trio visitavam locais exóticos e postavam vídeos em canal de viagens online

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 18:58
Os youtubers Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper Crédito: Reprodução/gofundme
Os youtubers Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper morreram durante um passeio no Parque Provincial de Shannon Falls na Columbia Britânica, no Canadá, na última terça-feira, dia 3 de julho. Os três pularam em uma piscina que estava 30 metros acima do local em que foram encontrados.
O trio fazia parte de um grupo chamado "High on Life", uma companhia de turismo de aventura cujos membros são conhecidos por publicar vídeos de viagens em diversos lugares do mundo. 
A polícia canadense relata que o trio estava nadando no topo das cachoeiras Shannon Falls, na província de Colúmbia Britânica, quando "escorregou e caiu em um lago, de uma altura de 30 m", equivalente a um prédio de dez andares.
Segundo a emissora canadense CTV, uma equipe forense vai investigar se eles estavam gravando um vídeo no momento da queda. Outros membros do grupo, que tem 1,1 milhão de seguidores no Instagram e mais de 500 mil inscritos no YouTube, criaram uma página para arrecadar dinheiro para os familiares dos viajantes e postaram um vídeo de tributo.

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