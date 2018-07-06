Três youtubers que postavam viagens morrem durante passeio em cachoeira do Canadá

Os youtubers Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper Crédito: Reprodução/gofundme

Os youtubers Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper morreram durante um passeio no Parque Provincial de Shannon Falls na Columbia Britânica, no Canadá, na última terça-feira, dia 3 de julho. Os três pularam em uma piscina que estava 30 metros acima do local em que foram encontrados.

O trio fazia parte de um grupo chamado "High on Life", uma companhia de turismo de aventura cujos membros são conhecidos por publicar vídeos de viagens em diversos lugares do mundo.

A polícia canadense relata que o trio estava nadando no topo das cachoeiras Shannon Falls, na província de Colúmbia Britânica, quando "escorregou e caiu em um lago, de uma altura de 30 m", equivalente a um prédio de dez andares.