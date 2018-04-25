Tratando de um câncer, Catra aparece muito mais magro após perder 35kg

Em tratamento de um câncer no estômago há pouco mais de um um ano, Mr. Catra surpreendeu os fãs ao surgir muito mais magro. O funkeiro, de 49 anos, perdeu mais de 35 kg desde que começou o tratamento. Ele teve que mudar os hábitos alimentares e parou de beber.

Mr. Catra antes e depois de perder 35kg Crédito: Reprodução/Instagram

Pai de 32 anos filhos, Catra continua com uma dieta restrita, proibido de comer gordura e doce, ingerir bebidas alcoólicas e também teve que diminuir o cigarro. Por conta do tratamento, ele reduziu o número de shows. Morando atualmente em São Paulo, ele vai ao hospital uma vez por semana para realizar a quimioterapia.