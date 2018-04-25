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Aparência diferente

Tratando de um câncer, Catra aparece muito mais magro após perder 35kg

Cantor faz tratamento de um câncer no estômago há pouco mais de um um ano

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 20:07
Em tratamento de um câncer no estômago há pouco mais de um um ano, Mr. Catra surpreendeu os fãs ao surgir muito mais magro. O funkeiro, de 49 anos, perdeu mais de 35 kg desde que começou o tratamento. Ele teve que mudar os hábitos alimentares e parou de beber.
Mr. Catra antes e depois de perder 35kg Crédito: Reprodução/Instagram
Pai de 32 anos filhos, Catra continua com uma dieta restrita, proibido de comer gordura e doce, ingerir bebidas alcoólicas e também teve que diminuir o cigarro. Por conta do tratamento, ele reduziu o número de shows. Morando atualmente em São Paulo, ele vai ao hospital uma vez por semana para realizar a quimioterapia.
> Wanessa Camargo machuca pescoço durante gravação de novo clipe
Recentemente, Catra precisou tratar uma pancreatite, tornando a dieta recomendada pelos médicos ainda mais urgente. Sofrendo também de diabetes, o funkeiro chegou a correr o risco de perder a visão.

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