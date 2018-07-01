Transgênero é eleita Miss Espanha e disputará Miss Universo 2018

A modelo transgênero Angela Ponce foi eleita Miss Espanha na noite de sexta-feira, 29, e representará seu país no concurso de Miss Universo que será realizado ainda neste ano.
Na cerimônia, Angela recebeu a coroa de Sofía del Prado, vencedora do concurso em 2017.
Não será a primeira vez que uma mulher transgênero participa do concurso. Em 2012, a canadense Jenna Talackova ficou entre as 12 melhores da competição.
No Brasil, a amazonense Mayra Dias foi escolhida para representar o País no concurso global.