Beleza

Transgênero é eleita Miss Espanha e disputará Miss Universo 2018

Não será a primeira vez que uma mulher transgênero participa do concurso mundial

Publicado em 01 de Julho de 2018 às 00:02

Redação de A Gazeta

Transgênero Angela Ponce é eleita Miss Espanha e disputará Miss Universo 2018 Crédito: Reprodução/Facebook
A modelo transgênero Angela Ponce foi eleita Miss Espanha na noite de sexta-feira, 29, e representará seu país no concurso de Miss Universo que será realizado ainda neste ano.
Na cerimônia, Angela recebeu a coroa de Sofía del Prado, vencedora do concurso em 2017.
Não será a primeira vez que uma mulher transgênero participa do concurso. Em 2012, a canadense Jenna Talackova ficou entre as 12 melhores da competição.
No Brasil, a amazonense Mayra Dias foi escolhida para representar o País no concurso global.
