Transexual do Miss Bumbum que apoiou Bolsonaro diz estar arrependida

A candidata do Miss Bumbum Paula Oliveira não imaginava que fazer uma foto em apoio ao candidato Jair Bolsonaro lhe traria tanto desgosto. Depois que a organização do concurso divulgou a nota sobre as preferências eleitorais das concorrentes na tarde desta terça-feira (31), a candidata transexual e representante do Amazonas recebeu duras críticas dos internautas sobre a sua posição.
Arrependida, Paula Oliveira pede desculpas à comunidade LGBT e declara aos seus fãs a retirada do apoio ao candidato mais polêmico das eleições presidenciais de 2018. Não pensei nas consequências que teria ao participar do ensaio. Tirei a foto por impulso e agora estou arrependida, conta.
Me recusei a participar do ensaio desde o primeiro momento. A pauta era sobre política e quem apoiávamos. Pode ser que ela não tenha entendido direito, fala Giovanna Spinela, outra candidata transexual do concurso atual e representante do Rio Grande do Norte.