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Transexual do Miss Bumbum que apoiou Bolsonaro diz estar arrependida

Paula Oliveira divulgou uma foto que tirou com o presidenciável, mas diz que posou por impulso

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 13:45
Transexual Paula Oliveira, do Miss Bumbum, que apoiou Bolsonaro diz estar arrependida Crédito: Patrick Brito/Reprodução/Instagram @paulaaraujooliveira
A candidata do Miss Bumbum Paula Oliveira não imaginava que fazer uma foto em apoio ao candidato Jair Bolsonaro lhe traria tanto desgosto. Depois que a organização do concurso divulgou a nota sobre as preferências eleitorais das concorrentes na tarde desta terça-feira (31), a candidata transexual e representante do Amazonas recebeu duras críticas dos internautas sobre a sua posição.
Arrependida, Paula Oliveira pede desculpas à comunidade LGBT e declara aos seus fãs a retirada do apoio ao candidato mais polêmico das eleições presidenciais de 2018. Não pensei nas consequências que teria ao participar do ensaio. Tirei a foto por impulso e agora estou arrependida, conta.
> Bolsonaro defende criar mais escolas militares no país
Me recusei a participar do ensaio desde o primeiro momento. A pauta era sobre política e quem apoiávamos. Pode ser que ela não tenha entendido direito, fala Giovanna Spinela, outra candidata transexual do concurso atual e representante do Rio Grande do Norte.
. Crédito: Reprodução/Instagram/CO Assessoria
. Crédito: Reprodução/Instagram/CO Assessoria

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