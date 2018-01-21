Trans capixaba brinca de 'Que Tiro Foi Esse' com princesa na Disney

Do clipe de Anitta para o Magic Kingdom, na Disney de Orlando, nos Estados Unidos: Jojo Todynho está fazendo até as princesas do parque participarem da brincadeira do "Que Tiro Foi Esse". Dessa vez, a transexual capixaba Thalita Zampirolli aparece em vídeo "caindo" com o tiro da batida do funk em um dos castelos do local. Assista:
Acompanhada da guia das estrelas em Orlando, Anastacia Nascimento, a capixaba deve seguir se divertindo nas atrações dos parques até o fim desta semana. Depois, parte para Nova Iorque, local em que pretende ficar uma temporada.