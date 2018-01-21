Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Tou!"

Trans capixaba brinca de 'Que Tiro Foi Esse' com princesa na Disney

O que será que a princesa ficou pensando?
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2018 às 16:16

Publicado em 21 de Janeiro de 2018 às 16:16

Do clipe de Anitta para o Magic Kingdom, na Disney de Orlando, nos Estados Unidos: Jojo Todynho está fazendo até as princesas do parque participarem da brincadeira do "Que Tiro Foi Esse". Dessa vez, a transexual capixaba Thalita Zampirolli aparece em vídeo "caindo" com o tiro da batida do funk em um dos castelos do local. Assista:
Acompanhada da guia das estrelas em Orlando, Anastacia Nascimento, a capixaba deve seguir se divertindo nas atrações dos parques até o fim desta semana. Depois, parte para Nova Iorque, local em que pretende ficar uma temporada. 
> Leia mais notícias de Entretenimento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba como escolher e comprar óculos pela internet
Imagem de destaque
PF encontra R$ 2 milhões na casa de ex-prefeito de São Mateus
Imagem de destaque
5 sobremesas para o outono que trazem mais conforto e sabor para os dias amenos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados