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Defesa

'Trabalhadores e heróis', diz Sula Miranda sobre caminhoneiros

A rainha dos caminhoneiros se manifestou no Instagram

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 20:17
Sula Miranda Crédito: Nando Jordão/Reprodução/Instagram @sulamiranda_oficial
A cantora Sula Miranda honrou o título de "rainha dos caminhoneiros" e postou um vídeo em seu Instagram na quarta-feira, 23, defendendo a greve dos motoristas contra a alta no preço do diesel.
"São trabalhadores e são heróis. Eles trazem nossos alimentos, nossos remédios, nossos vestuários e trabalham 24 horas por dia a nosso favor. Se está na nossa mão, veio de caminhão", falou Sula. Veja o post: 
Ela postou outras imagens sobre o movimento dos motoristas, elogiando a atitude e pedindo a quem puder que contribua com os profissionais que fecham rodovias por todo o País desde a última segunda-feira, 21.

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