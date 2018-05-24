'Trabalhadores e heróis', diz Sula Miranda sobre caminhoneiros

A cantora Sula Miranda honrou o título de "rainha dos caminhoneiros" e postou um vídeo em seu Instagram na quarta-feira, 23, defendendo a greve dos motoristas contra a alta no preço do diesel.
"São trabalhadores e são heróis. Eles trazem nossos alimentos, nossos remédios, nossos vestuários e trabalham 24 horas por dia a nosso favor. Se está na nossa mão, veio de caminhão", falou Sula. Veja o post:
Ela postou outras imagens sobre o movimento dos motoristas, elogiando a atitude e pedindo a quem puder que contribua com os profissionais que fecham rodovias por todo o País desde a última segunda-feira, 21.