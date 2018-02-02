Toni Garrido recebe mensagem trocada e ameaça abandonar Cidade Negra

Toni Garrido parece estar disposto a deixar o Cidade Negra. É que o vocalista brigou com um dos integrantes depois de um áudio no WhatsApp. Na conversa, segundo o colunista Leo Dias, chegou até o telefone do cantor uma mensagem que seria para outra pessoa, onde Lázaro falava mal do colega de banda.

Segundo o colunista,Toni não gostou do que ouviu e brigou feio com o baterista da banda. Depois da confusão, o cantor disse a amigos próximos que vai sair do grupo. A coluna de Leo Dias entrou em contato com Alexandre Santos, que empresaria Toni Garrido. À reportagem, ele disse que não podia responder pelo vocalista porque desconhecia a informação.