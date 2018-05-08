Tom Holland falou sobre interpretar Homem-Aranha há seis anos

Tom Holland como Homem-Aranha Crédito: Divulgação

Antes mesmo de interpretar o Homem-Aranha pela primeira vez em "Capitão América: Guerra Civil" (2016), Tom Holland já cogitava a ideia do personagem. É praticamente o caso de Michael B. Jordan, do elenco de "Pantera Negra", que tuitou sobre o filme seis anos antes de participar dele.

Em uma entrevista após o lançamento de "O Impossível" (2012), filme no qual Holland faz um dos filhos do casal, o ator falou sobre o futuro da carreira e citou Peter Parker como o herói ao qual gostaria de dar vida.

"Algo que tenha um pouco de ação ou de comédia, talvez algo menos sério do que 'O Impossível', algo um pouco mais engraçado", disse Holland ao ser perguntado sobre os papéis que gostaria de interpretar no futuro.

Em seguida, o entrevistador levanta a possibilidade de ele fazer um filme de herói. "Ah, claro. Eu não sei... Que tipo de super-herói eu gostaria de interpretar? Talvez o Homem-Aranha daqui a dez anos", respondeu.