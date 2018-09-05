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Ticiane Pinheiro dá festa para gata de estimação e revolta internautas

Seguidores consideraram fútil a atitude da apresentadora da Record TV
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 11:25

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 11:25

. Crédito: Reprodução/Instagram @ticipinheiro
A humanização de animais de estimação divide opiniões. Há quem admire quando cães e gatos vestem roupinhas e comem as mesmas comidinhas dos humanos. Mas há aqueles que fazem duras críticas, como os seguidores de Ticiane Pinheiro.
A apresentadora da Record TV publicou, no perfil oficial dela no Instagram, fotos da festinha que organizou para Elsa, sua gata de estimação. Niver Elsa 3 aninhos. Viva!!! E hoje teve festinha para ela, escreveu. A publicação teve reação imediata dos seguidores: Acho sem noção esbanjar dinheiro com esse tipo de coisa em tempos de crise, Que feio! Tanta gente passando fome e você ostentando uma besteira dessas, foram algumas das manifestações.
A festinha da gata Elsa teve bolo e decoração especial. Detalhes de uma festa feita para minha gatinha, de três anos. Adote um também, disse Ticiane. Especialistas dizem que a humanização de animais de estimação pode trazer graves consequências, tanto para eles quanto para seus donos. Por vezes, ao serem tratados como humanos, cães e gatos podem perder a própria identidade.
Ticiane Pinheiro não respondeu diretamente aos seguidores que se pronunciaram na página oficial no Instagram.

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