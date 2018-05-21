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Luxo

Tiara usada por Meghan Markle tem história de 125 anos na família real britânica

A tiara foi feita para a Rainha Mari no casamento com o rei George V, em 1911

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 12:26
Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @azarabeautylounge
Meghan Markle trouxe uma peça ao seu estilo no casamento com o Príncipe Harry, neste sábado, 19, datada de 125 anos atrás. Ela foi ao cofre da monarquia britânica para escolher uma tiara de diamantes para a cerimônia.
A tiara foi feita para a Rainha Mari no casamento com o rei George V, em 1911. O item de luxo e de tradição da realeza foi projetada especificamente para acomodar um broche que foi dado a Mary em 1893 para comemorar seu noivado com o então príncipe George. A rainha Elizabeth II herdou as peças em 1953.
A avó do Príncipe Harry tem centenas de tiaras armazenadas em cofres fechados. A tradição real sustenta que a rainha deixaria que Markle pegasse emprestada uma das heranças brilhantes. Nos meses que antecederam o casamento real, houve especulação sobre se Markle continuaria a tradição da tiara e, em caso afirmativo, se ela escolheria uma que pertencia à falecida mãe de Harry, princesa Diana. Fonte: AP

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