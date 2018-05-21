Tiara usada por Meghan Markle tem história de 125 anos na família real britânica

Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @azarabeautylounge

Meghan Markle trouxe uma peça ao seu estilo no casamento com o Príncipe Harry, neste sábado, 19, datada de 125 anos atrás. Ela foi ao cofre da monarquia britânica para escolher uma tiara de diamantes para a cerimônia.

A tiara foi feita para a Rainha Mari no casamento com o rei George V, em 1911. O item de luxo e de tradição da realeza foi projetada especificamente para acomodar um broche que foi dado a Mary em 1893 para comemorar seu noivado com o então príncipe George. A rainha Elizabeth II herdou as peças em 1953.