Tiago Iorc se afasta do Instagram: 'Um descanso vai me fazer bem'

Tiago Iorc Crédito: Divulgação

Com 11 anos de carreira, o cantor brasiliense Tiago Iorc anunciou que vai se afastar da rede social Instagram. "Concluí que um descanso vai me fazer bem. Me ausentar dessa nossa vida 'instagrâmica' que nos consome e me permitir viver sem calcular tanto", escreveu em uma publicação no fim deste domingo (7).

O cantor fez uma retrospectiva do início de sua carreira e comparitlhou uma foto de dez anos atrás. "Penso no quanto a audacidade daquele pirralho propulsionou minha vida. Dez anos que vivi. Dez anos que me viveram. Se foram: intensos como um piscar de olhos e efêmeros como a eternidade".