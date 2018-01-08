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Desabafo

Tiago Iorc se afasta do Instagram: 'Um descanso vai me fazer bem'

Apesar das boas lembranças, Iorc desabafou alguns pensamentos mais densos, que teriam lhe provocado a decisão de se afastar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 18:26

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 18:26

Tiago Iorc Crédito: Divulgação
Com 11 anos de carreira, o cantor brasiliense Tiago Iorc anunciou que vai se afastar da rede social Instagram. "Concluí que um descanso vai me fazer bem. Me ausentar dessa nossa vida 'instagrâmica' que nos consome e me permitir viver sem calcular tanto", escreveu em uma publicação no fim deste domingo (7).
O cantor fez uma retrospectiva do início de sua carreira e comparitlhou uma foto de dez anos atrás. "Penso no quanto a audacidade daquele pirralho propulsionou minha vida. Dez anos que vivi. Dez anos que me viveram. Se foram: intensos como um piscar de olhos e efêmeros como a eternidade".
Apesar das boas lembranças, Iorc desabafou alguns pensamentos mais densos, que teriam lhe provocado a decisão de se afastar. "Quanta saudade. Hoje me vi sem medo e senti saudade. Ou teria eu sentido medo de não sentir medo? Hoje me vi sem certezas e me senti velho. Somente o velho não consegue ter certeza do que é sonho".

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